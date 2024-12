Una puntata ricca di discussioni, quella del Grande Fratello di lunedì 9 dicembre. Del resto ciò rappresenta la base fondante del reality, che punta tutto sul confronto/scontro tra concorrenti. Ciò che è cambiato nelle ultime due edizioni è l’evidente argine posto a tutela di tutti, concorrenti e pubblico. Un certo limite non dovrà più essere superato, parola di Pier Silvio Berlusconi.

In questa puntata, però, uno dei temi più rilevanti è senza dubbio l’uscita improvvisa di Yulia. Il GF ne ha dato l’annuncio poco prima della diretta, scatenando numerose ipotesi sui social. Ecco cos’è davvero accaduto.

Yulia ha lasciato il Grande Fratello

Una vera e propria breaking news è stata lanciata dal Grande Fratello: Yulia è uscita dalla casa. Nulla di programmato e tutti sono rimasti estremamente sorpresi, concorrenti compresi. Di certo il pubblico non si aspettava una piega del genere e, sbirciando online, le supposizioni sono svariate.

Alfonso Signorini ha lanciato la puntata indirizzandola altrove. Ha parlato di Shaila e Lorenzo, così come di Helena, e poi di Mariavittoria e del triangolo nel quale si ritrova. Ha però anche promesso una spiegazione, a tempo debito.

Occorre dire, però, che la concorrente non è stata squalificata. Fa ancora parte del gioco ma non è all’interno della Casa di Cinecittà. Ecco quanto scritto nel breve comunicato pubblicato su tutti i social del reality Mediaset: “Yulia Bruschi è uscita momentaneamente dalla casa del Grande Fratello”.

Tutti i concorrenti erano in fase di preparazione per la diretta, quando di colpo hanno visto Yulia entrare in confessionale e non uscirne. La produzione li ha poi avvisati del necessario allontanamento della concorrente.

La denuncia dell’ex

Online in tanti hanno ipotizzato che questo suo abbandono momentaneo possa collegarsi alla denuncia fatta dal suo ex fidanzato, Simone Costa. Il clima tra loro in Casa era stato molto teso. Era evidente come ci fosse un non detto tra loro.

Ora l’uomo chiede il rispetto dei propri diritti. Ha sporto denuncia il 12 settembre scorso, poche ore prima dell’ingresso della concorrente al GF. Ora non gli interessa più parlare della storia d’amore, ha spiegato a Fanpage. Vuole soltanto che sia fatta giustizia.

“L’11 settembre era il suo compleanno e abbiamo festeggiato nel mio ristorante. Nella notte, intorno all’1.30, non so ancora perché lei si sia isolata. Si stava innervosendo perché sarebbe dovuta partire. Voleva raccontare la sua vita in televisione, procedendo per date ma non le ricordava. Le ho consigliato di dire la verità, ma lei si è innervosita ed è uscita”.

Da lì in poi, racconta, tutto è cambiato. Lui l’ha raggiunta, dice, e lei avrebbe iniziato a inveire contro la sua famiglia. L’uomo ha ammesso d’averla leggermente spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Lei, dal canto suo, avrebbe minacciato di chiamare i carabinieri.

“Mi metto a ridere e le dico di chiamare chi le pare. Mi siedo e prendo il cellulare, e allora da circa 3-4 metri mi ha lanciato un bicchiere, spaccandomelo in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco”.

L’uomo presenta oggi una vistosa cicatrice in viso e oggi spiega che, a parti inverse, lui sarebbe in prigione. È stata poi lei a chiamare la polizia, vedendolo perdere copiosamente sangue. Gli agenti avrebbero dovuto condurla in centrale e schedarla ma lui ha chiesto di non farlo. Alla fine la denuncia è stata presentata e ciò che resta è un racconto profondamente disturbato: “Mi ha chiesto scusa, aggiungendo che mi amava e che ero l’uomo della sua vita. Una vicenda assurda e priva di qualsiasi senso logico”.

Cos’è successo, la spiegazione di Yulia

Alfonso Signorini ha spiegato d’aver avuto un confronto privato con Yulia. Parole che sono state poi riportate al pubblico e ai concorrenti. Come si sospettava, tutto è riconducibile al rapporto con il suo ex, che ha deciso di denunciarla.

I ragazzi lo hanno scoperto in diretta: “Simone avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesissima discussione che hanno avuto”. Queste le parole di Signorini, che sottolinea come il tutto sarebbe accaduto pochi giorni prima del suo ingresso al GF.

La Casa è sconvolta e il più incredulo è Giglio. Il padrone di casa però spiega come il tutto non possa essere dibattuto nello studio del reality. Ciò spetta alle aule apposite, ovviamente. La donna ha scoperto tutto su richiesta del suo avvocato, che le ha consigliato di non parlare. Tutto ciò che direbbe in merito, infatti, avrebbe valenza legale.

“Alla luce di tutto questo, la produzione del Grande Fratello, così come Mediaset, ha preso una decisione in merito. Questa situazione non è compatibile con il gioco”. Una scelta di comune accordo con tutti i soggetti in causa, compresa Yulia e i suoi legali. Da quest’oggi non è più una concorrente. Lei deve organizzare la sua linea difensiva, che ci tiene a precisare:

“Questa è la versione di Simone. Io sono una persona corretta e perbene. Avrò modo di dire la mia. Si interrompe un percorso ma non di certo il mio sogno”.