Alfonso Signorini ha parlato di Grande Fratello revolution nella puntata di lunedì 21 ottobre 2024. Ha messo in guardia i concorrenti su delle novità a dir poco interessanti, a partire dall’ingresso di una nuova concorrente. Ai ragazzi viene però nascosto un dettaglio tutt’altro che secondario: spazio a due finte eliminazioni, con altrettanti concorrenti spediti al Grande Fratello spagnolo. Un vero e proprio scambio, considerando come la nuova concorrente venga proprio dal Grande Hermano.

Il fidanzato di Yulia. Voto 6

Si chiama Simone il fidanzato di Yulia, che da fuori ha visto in pratica la sua compagna dare il via a una nuova relazione. Le aveva promesso che non si sarebbe fatto vedere dalle parti di Cinecittà. Non è il suo mondo, del resto. Non ha però potuto farne a meno.

Ha voluto sentirsi dire che è finita, in faccia. Poco prima del confronto, lei ha avuto modo di esprimere i suoi sentimenti per Giglio, suo chiaro interesse nella casa. In seguito è rimasta quasi senza parole nel vedere Simone. Al di fuori gli avrebbe dato una spiegazione, sottolinea, e le cose non stanno esattamente come pensa. Qualcuno ha sospettato un doppio gioco, ovvero un tentativo di fare show al GF e di salvare la propria relazione, spiegando una volta fuori come una storia fosse utile per la “sopravvivenza” mediatica.

Soltanto un’ipotesi. La realtà è Simone che, amareggiato e deluso, le chiede la cortesia di togliersi l’anello che porta, pegno d’amore. Per lui ha un enorme valore. Può tenerselo ma che faccia ciò che vuole in trasmissione senza averlo al dito. Una storia triste, che però restituisce uno spiraglio di luce in termini d’esempio. Simone non ha alcuna intenzione di umiliare Yulia. Lo chiarisce ampiamente anche con Beatrice Luzzi. Voleva solo poter voltare pagina e ora sparirà così com’è apparso.

Il triangolo Javier, Lorenzo e Shaila. Voto 7

Continua la tensione ben nota nel triangolo tra Shaila, Javier e Lorenzo. Quest’ultimo diventa protagonista di un segmento, dal momento che si è espresso in settimana sulla “non coppia”. Shaila, a suo dire, ha bisogno di passione e fuoco, cose che lui potrebbe darle, spiega, a differenza di Martinez. Scontro in puntata prevedibile, archiviato in seguito all’ingresso della madre di Lorenzo.

Chiamato in cortile, ha modo di parlare del suo passato. È cresciuto in un quartiere non facile di Milano. Ha confessato d’aver avuto una giovinezza complessa, avendo anche rubato e “fatto del male a delle persone per dimostrare d’essere forte”. Scoppia in lacrime nel vedere sua madre, che lo rincuora e tenta di correggerne l’atteggiamento: “Quando ti fanno delle critiche, pensa dieci volte prima di rispondere”. La signora inoltre non ha dubbi sulla realtà del suo cuore. Tra Helena e Shaila preferisce quest’ultima.

Proprio la donna, però, sorprende tutti. Preferisce l’onestà fino in fondo, anche a scapito di ferire qualcuno. Nel caso specifico si tratta proprio di Javier. Lui è più coinvolto di lei e la cosa è stata chiarita anche in trasmissione: “Ne abbiamo parlato, gli ho dato ragione in merito. Io al momento non sento un trasporto al suo stesso livello”.

Alfonso Signorini tenta però di mettere le cose in chiaro fino in fondo. Le chiede se, dovesse essere eliminata, lo aspetterebbe fuori: “No, non credo”. Complimenti dallo studio per la sua onestà, mentre Javier resta basito: “Perché ora dici queste cose, quando in sette giorni abbiamo dormito cinque notti insieme. Sotto le coperte, poi, c’è tanto fuoco”.

Le finte eliminazioni. Voto 7

Come al solito, il Grande Fratello gioca con i propri concorrenti. Lorenzo viene eliminato ma non sa che non è affatto vero. É infatti uno dei preferiti del pubblico, ma intanto lascia la casa e raggiunge lo studio. Gli inquilini si disperano, con Helena in testa. Lacrime e abbracci, fino a ritrovarsi fianco a fianco con Signorini, che annuncia una seconda uscita.

Tra Amanda, Yulia e Shaila è ovviamente proprio quest’ultima a essere eliminata. In studio corre da Lorenzo, dichiarandosi di fatto. Gli dice come in casa abbia agito con la testa (strategia?), andando dalla parte di Javier. Il cuore però le parla di lui.

C’è tutto il materiale per una storia alternativa al Grande Fratello spagnolo, dove i due sono diretti. Ovviamente qui da noi saranno mostrate loro immagini, per la gioia di Javier che, chi sa, potrebbe avvicinarsi alla nuova entrata Maica, che tutti ignorano venga dalla versione spagnola del reality.