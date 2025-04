Virginia, la figlia di Andrea Bocelli, canta per le Winx

Virginia ha soltanto 13 anni, porta un cognome “importante”, ben noto in tutto il mondo. E adesso, con grande entusiasmo – oltre che con lampante talento – sta vivendo una nuova avventura. Presto arriverà su Rai Kids e poi su Netflix il reboot della saga cult Winx Club e proprio Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, dà voce al brano inedito Forever Winx, quello che accompagna le trasformazioni delle sei amatissime fate protagoniste.

Tornano le mitiche Winx

Definirle “mitiche” non è un’esagerazione. Le Winx hanno accompagnato un’intera generazione di ragazzine e ragazzini, sin dall’esordio nel 2004. Le fate create da Iginio Straffi sono state protagoniste di una serie, prodotta e distribuita da Rainbow, che ha raggiunto traguardi straordinari. Otto stagioni animate (co-prodotte con Rai), ben tre film per il cinema, altri quattro per la TV e ancora due serie animate co-prodotte con Netflix, la serie live action Fate – The Winx Saga (due stagioni, sempre su Netflix): sono cifre da pelle d’oca. Numeri a cui possiamo aggiungere anche quelli relativi agli streaming sulle principali piattaforme, come YouTube e TikTok: oltre 20 miliardi di visualizzazioni nella prima, oltre 35 miliardi nella seconda.

La community delle Winx non si è mai eclissata, anzi nel tempo ha raccolto sempre più seguaci, entusiasti di entrare nel magico mondo di Bloom e delle sue inseparabili amiche Stella, Flora, Musa, Techna e delle altre creature che popolano la saga. Il Winx Club ha raggiunto un successo mondiale e adesso, per la gioia dei fan, torna con un nuovo capitolo: un reboot per celebrare il suo 21esimo anniversario, disponibile da settembre su Rai Kids e da ottobre su Netflix, in Italia e nel resto del mondo. L’occasione per concedersi un viaggio in una Dimensione Magica nuova, dove le fate appaiono in una veste grafica inedita e con effetti speciali innovativi.

Fonte: Ufficio Stampa

Virginia Bocelli canta Forever Winx

Rainbow ha voluto fare le cose in grande. A cantare sulle note di Forever Winx, canzone inedita che accompagna le trasformazioni delle fate del Winx Club, è la splendida Virginia Bocelli. Proprio lei, la figlia del tenore Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti, cresciuta a pane a musica e con alle spalle già molte esperienze di livello.

Una voce dolce e melodiosa la sua, di cui potremo godere a partire dal 2 maggio, data di uscita del brano in versione integrale. Gli appassionati hanno a disposizione un’altra occasione imperdibile per ascoltare la canzone, direttamente dalla voce di Virginia Bocelli accompagnata dalla Rainbow Dance Crew, il prossimo 3 maggio al Comicon Napoli 2025. Carisma e stile non le mancano, perfetta per fare da ponte tra il mondo fatato di Winx Club e la nuova generazione di fan.

Classe 2012, la terzogenita di Andrea Bocelli si è diplomata in pianoforte, strumento che ha iniziato a suonare a soli 3 anni. Una vita immersa nella musica, che le ha già portato molte soddisfazioni. Virginia si è esibita col padre in varie occasioni, come al suo debutto nel concerto Believe in Christmas, nel corso del quale ha duettato col padre sulle note di Hallelujah, ma è nel 2022 che è si è fatta conoscere in tutto il mondo, girando sempre con il tenore il video di Ave Maria, girato nel suggestivo Santuario di Loreto.

Non solo musica nella vita di Virginia Bocelli, che è anche campionessa regionale di ginnastica ritmica e ha già debuttato sia in televisione che al cinema, dapprima nella serie Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero e poi nel film Francesca Cabrini, per il quale ha partecipato alla colonna sonora col brano Dare to be, cantando ancora una volta insieme al padre.