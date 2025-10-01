Winx Club: The Magic is Back, tornano le fate: data, trama e curiosità

Ufficio Stampa Rainbow Winx Club: The Magic is Back

Sono passati 21 anni dal debutto delle Winx, e oggi 1° ottobre è tornato l’attesissimo reboot Winx Club: The Magic is Back. La serie creata da Iginio Straffi è un vero fiore all’occhiello tutto italiano nel mondo: milioni i fan della serie, che ha visto crescere ormai più di una generazione. Il nuovo capitolo della serie Rainbow ha debuttato in anteprima italiana l’1 ottobre 2025 su Rai2: ecco la trama, le curiosità e tutto sulla messa in onda.

La trama di Winx Club: The Magic is Back

La magia delle fate più famose è pronta per tornare e conquistarci di nuovo: la serie targata Rainbow – Winx Club: The Magic is Back – è arrivata su Rai2. Ed è in qualche modo un ritorno al passato, con Bloom, il Club, Stella, Flora, Tecna, Aisha e Musa. Le Winx erano già tornate in anteprima a Roma, il 24 settembre 2025: per l’evento, tanti gli ospiti, come Virginia Bocelli, la figlia del tenore Andrea, e Ili.

La serie è composta da 26 episodi realizzati in CGI, e il capitolo è tutto incentrato sul mistero, sull’amicizia e sull’avventura, senza tradire lo spirito della saga, i suoi valori e la magia. Si parte dall’arrivo di Bloom ad Alfea, della creazione del Winx Club: le fate, amiche e unite per salvare il mondo magico, sono le protagoniste. Nel corso degli episodi, impareranno anche a usare i loro poteri. E ancora verranno affrontati temi come la solidarietà e la ricerca dell’identità di sé: un ritorno da non perdere.

Data e curiosità

Alle ore 7.20 su Rai2 sono davvero tornate le fate: la scuola di magia di Alfea conquista una nuova generazione. Dal 2 ottobre, il mondo delle fate torna anche su Netflix in tutto il mondo, in ben 15 lingue, anche se ha già debuttato con un’esclusiva italiana. Vanno in onda i primi 13 episodi, uno al giorno dal lunedì al venerdì, e gli episodi si troveranno anche on demand. Dal 27 ottobre, invece, è visibile su Rai YoYo.

“Siamo felici di continuare questo viaggio insieme a Rai, partner storico che ha creduto nel potere di Winx Club fin dal primo battito d’ali, e a Netflix, con cui collaboriamo da molti anni e che ci affiancherà nel lancio internazionale di questo nuovo capitolo”, ha detto Iginio Straffi, il creatore del Winx Club e fondatore di Rainbow.

Nel corso degli anni, la serie è riuscita a diventare un vero punto di riferimento, collezionando successi e traguardi: 8 stagioni animate, film per il cinema e per la tv, oltre alla serie live-action su Netflix. Tra le curiosità da sapere, sono 15 le canzoni, come Forever Winx è cantata da Virginia Bocelli, mentre la sigla storica interpretata da Clara (Nel segno di Winx/Under the sign of Winx) e Step into the dark da Ili. Naturalmente la struttura è rimasta la stessa di anni fa, ma ci sono anche alcuni elementi dei nostri giorni: il reboot ha subito un piccolo restyling. L’appuntamento è su Rai2 ogni mattina, oppure su Netflix: ogni episodio tocca le corde degli spettatori, proponendo temi attuali e rimanendo fedeli allo spirito delle Winx.