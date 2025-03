La semifinale del Grande Fratello non ha risparmiato un elevato livello di drama, questo è certo. Si è partiti con il lavandino gate, per poi concludere con tre eliminazioni e l’annuncio dei nuovi finalisti. Ecco il meglio e il peggio di questo penultimo appuntamento.

Lavandino gate. Voto: 0

Anche Alfonso Signorini ci tiene a sottolineare che ormai si litighi per qualsiasi cosa all’interno della casa del Grande Fratello. Nello specifico si parla di Zeudi che decide di lavarsi i denti di fianco a Helena, schizzando un po’ d’acqua sporca sul suo collo, risciacquandosi la bocca. Da qui un duro scontro tra le due, con l’aggiunta di Chiara e Shaila.

Il voto poteva essere 1, se solo fosse stato affrontato decentemente il tema delle dinamiche di gruppo atte a bullizzare e isolare un soggetto reputato debole in quanto solo. Tutto ciò non accade, riducendo la seconda parte della questione a uno scontro tra Jessica e Chiara.

Shaila contro Zeudi, amiche/nemiche. Voto: 6

La sufficienza deriva unicamente dal giudizio di Cesara Buonamici. Shaila accusa Zeudi d’essere una calcolatrice, a caccia di alleati e non di amici. Per l’opinionista in studio la casa si è accorta troppo tardi di quanto sia una giocatrice.

Parla soltanto di telecamere e ha studiato molto bene il gioco, ragionando sulla strategia da seguire per raggiungere la finale. Lei nega tutto e tenta due strade molto simili, perché in entrambe lei è la povera vittima: presa di mira per la mia sessualità e ho una storia triste. Cesara la zittisce così: “Tutti abbiamo storie difficili e la tua non è speciale”.

Crisi tra Shaila e Lorenzo, anzi no. Voto: 1

1 come quell’unica persona che forse crede ancora ci sia qualcosa di vero in questa dinamica. Lorenzo e Shaila si sono scagliati l’uno contro l’altra e viceversa a lungo. Sono arrivati ad accusarsi di qualsiasi cosa, per poi dare per l’ennesima volta sfoggio della loro irrefrenabile passione, a favore di camera, forzando gli altri coinquilini ad assistere.

“Ero tanto arrabbiata e ho dimenticato tutto il bello che avevamo costruito”, ha spiegato lei a Signorini. Così ha giustificato le gravi offese rivolte a Spolverato, del quale diceva poco tempo fa: “Per me è morto, lo odio”. E ora? “L’odio è una forma d’amore”. Anche in questo caso Cesara ha da ridire. Continua a pensare che Lorenzo miri alla vittoria e non a Shaila. Gli consiglia dunque di tenersela stretta: “Una paziente così non la ritrovi fuori”.

Eliminati e finalisti. Voto: 7

Del trio in nomination, composto da Giglio, Helena e Chiara, quest’ultima è la prima a salvarsi. Alla fine è Giglio a dover lasciare la casa, votato da appena il 20,76%, contro il 37,98% di Helena e il 41,27% di Chiara.

I finalisti Lorenzo, Jessica e Zeudi devono poi indicare il nome dell’inquilino che intendono eliminare. Mariavittoria, Shaila, Javier, Helena e Chiara devono invece mostrare a tutti i nomi di chi ritengono non meritare la finale.

I finalisti hanno scelto: Zeudi ha indicato Shaila, Jessica ha indicato Chiara e Lorenzo Helena. Televoto flash di queste tre, più Javier. È proprio quest’ultimo a lasciare la casa, votato dal 14,41%. Non troppo distante da Shaila, votata dal 16,38%.

Non è però ancora finita, con un televoto flash che coinvolge Chiara, Shaila ed Helena. Una finale da conquistare con le unghie e con i denti. Missione fallita per l’ex velina, fuori dai giochi per davvero. La quarta finalista è Helena, votata da 52,22%.