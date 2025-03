Quella di stasera, lunedì 24 marzo, è una puntata decisamente importante. Si tratta infatti della semifinale del Grande Fratello.

Il reality è quasi giunto al termine per questa 19esima stagione e lascerà a breve spazio a The Couple. Nonostante siano gli ultimi scampoli di trasmissione, però, c’è sempre spazio per delle liti. Anzi, a dire il vero, in questa fase conclusiva gli animi sono così tesi da prestarsi a molti più scontri.

Zeudi la giocatrice

Neanche il tempo di concludere la clip nella quale si vedono Zeudi, Shaila e Chiara fare gruppo contro Helena (criticate aspramente da Jessica Morlacchi), che tocca fare i conti con una crepa interna al trio.

“Le Superchicche sono durate da Natale a Santo Stefano”. Questo è il pensiero dell’ex velina, che punta il dito contro Zeudi. In settimana c’è stata tensione, a partire dal rifiuto della giovane di giocare con Lorenzo, reo d’averla criticata in precedenza. La coppia con Shaila però è ricomposta e lei ha ovviamente deciso da che parte schierarsi.

Da qui c’è stato un netto passo indietro nei confronti di Di Palma: “Credo abbia bisogno più di alleati che di amici”. Ha così avuto inizio in settimana una profonda analisi dell’atteggiamento della Miss. È ritenuta una gran giocatrice, che ha ben pensato di studiare attentamente le strategie del reality, così da garantirsi migliori chance d’arrivare in finale: traguardo raggiunto.

Lei si sente sotto attacco e va subito sulla difensiva. In puntata infatti tira in ballo la propria sessualità, stavolta sventolata come uno scudo in grado di deflettere ogni colpo. Ritiene sia stata sfruttata la tematica e c’è rimasta male. Pecca, però, che le parole di Shaila facciano riferimento a tutt’altro.

Sembra di vedere un castello di carte traballare, per poi crollare sotto i colpi durissimi di Cesara Buonamici. La giornalista, infatti, non resiste più. Per settimane ha visto la Miss arrampicarsi sugli specchi, negando d’aver mai prestato attenzione al reality prima di entrarvi. Vecchi commenti e alcune sue dichiarazioni, però, lasciano pensare ben altro.

Beatrice contro Zeudi

Cesara Buonamici non parla tanto ma quando lo fa va “all in”. Le sue parole non lasciano dubbi sull’opinione che si è fatta della Di Palma: “È chiaro che Zeudi si sia studiata tutto. Ha parlato anche di telecamera grandangolo”. Parole che vanno a braccetto con un’accusa diretta proveniente dall’ex velina: “Sei tu che parli sempre delle telecamere e del canale 55”.

Parole che però cadono nel vuoto, dal momento che la Miss, insieme con Shaila, intrattengono un acceso confronto, ignorando totalmente quanto avviene in studio. Ecco, se c’è qualcosa che Alfonso Signorini non tollera è essere ignorato: “Siete delle maleducate. Sta parlando un’opinionista e avrà lei una ragione in più di parlare rispetto a voi?”.

Si torna così da Cesara, che ritiene in casa si siano accorti molto tardi del grado di preparazione di Zeudi, così come della sua determinazione nei confronti della finale. È una giocatrice e lo è stata dal giorno 1.

Sotto attacco, la Miss tenta ancora una volta di giocare la stessa carta. Se prima era declinata in chiave sessualità, stavolta prova a sottolineare come le parole di Lorenzo nei suoi confronti siano giunte in un momento particolare per lei, considerando la sua storia famigliare.

Cesara sembrava attenderla al varco e così le dà una lezione di vita: “Tutti hanno cose molto serie nella vita, non solo tu. Hai un passato difficile e ce l’ha Lorenzo, così come Shaila. I tuoi, quindi, non sono dei momenti tanto diversi da quelli degli altri. Sembra che ciò che riguarda te sia particolarmente speciale”.