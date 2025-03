Il Grande Fratello sta per volgere al termine. L’ultima puntata è sempre più vicina e così stasera doppia eliminazione nella casa di Cinecittà. Al di là della porta rossa a covare una certa ansia sono Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. In realtà tutta la casa, tranne i finalisti, è a rischio.

Tanti i temi da fronteggiare, a partire dal segreto di Shaila e Lorenzo, che probabilmente rientra in una strategia per attirare il pubblico e restare centrali nelle storie della casa. La protagonista di serata è però Zeudi, che si è ritrovata faccia a faccia con suo padre. Non un incontro sereno e colmo d’amore.

Zeudi abbandonata dal padre

Non è stata un’infanzia del tutto serena, quella di Zeudi Di Palma, cresciuta con mamma Maria Rosaria Marino e i fratelli maggiori Asia e Giuseppe. Soprattutto, però, si è ritrovata a convivere con la triste realtà di non avere al fianco papà Pasquale.

La sua nascita è giunta in un momento di profonda crisi tra i suoi genitori. La terza figlia non li ha riuniti, bensì allontanati definitivamente. Non la prima coppia al mondo a divorziare, di certo. Ciò che conta, però, è il comportamento dopo l’uscita di casa.

La versione nota fino a oggi è quella di sua madre: “Se n’è andato di casa. Gli è stata tolta anche la potestà genitoriale, perché è sparito del tutto dalla nostra vita”. Tutto ciò avveniva quando Zeudi aveva appena due anni. Oggi è però presente nella casa del Grande Fratello, che si è fatto C’è posta per te in questa circostanza. Ha chiesto di poterle parlare e il desiderio è stato esaudito. La parola finale, però, spetta a sua figlia.

La verità del padre

In storie del genere ci sono sempre due campane e quella del padre di Zeudi ribadisce un concetto forte e chiaro: non gli è stata data la possibilità di vivere i suoi figli.

Non sa neanche spiegarsi il motivo per il quale i suoi tre ragazzi gli abbiano chiuso la porta in faccia. Quasi si aspettasse che fossero loro a contattarlo. Quello però è compito dei genitori, che devono dimostrare d’amare e di meritare d’essere amati.

Amare vuol dire essere presenti, spiega Zeudi. La giovane ha tanti sospetti e non cede alla voglia di colmare quel vuoto. Non dimentica i 20 anni d’assenza.

Confronto padre e figlia

Uno dei momenti più veri di questa edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini ci tiene a sottolineare quanto Zeudi sia libera di scegliere, ovviamente, se ascoltare e vedere suo padre o meno.

Lei accetta e una delle prime domande che le viene fuori dal profondo è la seguente: “Perché farti vivo poco prima di Miss Italia e ora che sono al Grande Fratello?”.

Il sospetto è lecito ma l’uomo ribadisce di non avere alcun interesse per i riflettori televisivi: “Ciò che voglio è piantare un seme per il nostro rapporto futuro. Volevo guardarti negli occhi perché sei sangue del mio sangue”.

Vent’anni d’assenza però non si cancellano e la giovane lo ribadisce forte e chiaro. Qualche messaggio di tanto in tanto ma nessuna azione concreta per conoscersi. Mai una pizza insieme o un gelato, una passeggiata o una semplice chiacchierata: “Sai dove abitiamo, perché non sei mai venuto a citofonarmi”.

In precedenza Zeudi ha anche ribadito come sua madre non abbia mai posto alcun veto. I suoi figli erano liberi di frequentare quel padre assente, risultato tale per sua scelta.

La ricostruzione dell’uomo è però differente. Sua moglie è andata via di casa, lasciandolo lì solo e portando via i suoi figli. L’orgoglio avrà di certo giocato un ruolo e per 20 anni sembra che lui abbia atteso di sentirsi amato, desiderato e benvoluto. Il rancore per un matrimonio finito ha poi fatto il resto e nel mezzo sono rimasti questi tre figli innocenti.

I due si sono infine lasciati con la promessa d’esserci anche a telecamere spente, da parte di lui, di provare ad ascoltarlo e dargli una chance, da parte di lei.

Spingere affinché ciò avvenisse dinanzi alle telecamere, però, non è stato di certo il miglior primo passo: “Un padre non tenta di mettere in difficoltà sua figlia in televisione”. La sensazione che l’abbia voluta spalle al muro, al fine di avere in futuro prove del suo amore rifiutato, è forte. Cosa accadrà tra loro lo dirà il tempo ma, di certo, si spera che Pasquale Di Palma non inizi a rilasciare dichiarazioni e interviste, collezionando magari ospitate.