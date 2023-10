Alfonso Signorini lo aveva già preannunciato durante l’ultima puntata del Grande Fratello: si preparano ad entrare dei nuovi concorrenti nella Casa più spiata d’Italia. E, con una delle sue anticipazioni “bomba”, a fornirci i nomi dei fortunati in anteprima è stato DavideMaggio. Oltre a Giampiero Mughini, tenuto in standby a causa di alcune questioni private, a fare il suo ingresso è una vecchia conoscenza di Amici: l’esplosiva Jill Cooper.

Nuovi ingressi al “Grande Fratello”, l’indiscrezione

Come dicevamo, ad anticipare la notizia è stata un’indiscrezione che – almeno per il momento – non è stata confermata né smentita dalla produzione del Grande Fratello. Nella puntata in onda lunedì 16 ottobre, Alfonso Signorini si prepara ad accogliere due nuovi concorrenti pronti a portare un po’ di pepe all’interno di questa edizione del reality che, come dimostrano gli ascolti, non sembra esser riuscita ancora a soddisfare le aspettative.

“Nella Casa c’è già stata ma solo per ‘lavoro’. Questa volta Jill Cooper sarà una dei concorrenti di Grande Fratello. DavideMaggio è in grado di anticiparvi che nella puntata di lunedì prossimo, la personal trainer varcherà la porta rossa – si legge sul sito -. Americana, classe 1968, Jill ha tenuto in passato delle lezioni di fitness per i concorrenti del GF. La sua notorietà, del resto, si deve al ruolo di insegnante nelle prime edizioni di Amici, allora Saranno Famosi, in onda nei primi anni duemila”.

“Nella puntata di lunedì ci sarà anche l’ingresso di Giampiero Mughini – aggiunge la nota -. Il vivace giornalista entrerà finalmente nella casa dopo lo stop delle prime settimane. Quella del 16 ottobre sarà, dunque, una puntata che promette di cambiare molti equilibri”.

Jill Cooper, la celebre personal trainer e insegnante di fitness

Chi ha avuto la fortuna di seguire le prime edizioni di Amici (che si chiamava ancora Saranno Famosi), ricorderà certamente che a mettere sotto i ragazzi della scuola di Maria De Filippi c’era una bionda dallo spiccato accento americano, dotata di un fisico e di una potenza senza pari. Era proprio lei, Jill Cooper: bellissima, atletica, una vera forza della natura.

Jill era il terrore degli allievi, pronta a guidarli nei suoi pesanti allenamenti perché si sa che ci vuole un fisico bestiale per sostenere i ritmi del mondo dello spettacolo. Da allora non ha più varcato gli studi di Amici, ma la sua carriera da personal trainer e insegnante di fitness ha vissuto una continua ascesa. La Cooper è un punto di riferimento per moltissimi uomini e donne che vogliano prendersi cura del proprio corpo, migliorando il proprio stile di vita e le proprie abitudini in modo sano, seguendo proprio i suoi consigli.

Ha seguito personalmente vip come Paola Barale, Alessia Marcuzzi, Paola Perego e la stessa Maria De Filippi, è stata in televisione a parlare di fitness in programmi come UnoMattina, ha condotto persino una trasmissione tutta sua sul canale ForYou. Organizza festival dedicati al benessere, ha scritto diversi libri dedicati all’esercizio fisico e ha creato un marchio di abbigliamento sportivo con il marito Alessandro Carbone, con il quale condivide le stesse passioni.

Tra tutti questi impegni Jill Cooper ha anche avuto il tempo di dare alla luce una figlia (bellissima) di nome Veronica e di partecipare a un’edizione di Pechino Express in coppia con Antonella Elia. Il suo ingresso al Grande Fratello – se confermato – darà di certo una bella botta di adrenalina agli inquilini della Casa (e anche a noi telespettatori).