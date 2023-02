Giulia Salemi in lacrime al “GF Vip”: “Momento di crisi con Pierpaolo Pretelli”

Ogni puntata del GF Vip inizia a suon di musica e allegria, con l’immancabile passerella del conduttore Alfonso Signorini e i saluti alle primedonne del reality, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Frecciatine e battute sono all’ordine del giorno (anzi, della sera), ma stavolta ad aprire il nuovo appuntamento di lunedì 13 febbraio è stato un momento un po’ diverso dal solito. Bellissima come sempre, Giulia Salemi non ha potuto nascondere un velo di tristezza nei suoi occhi e Signorini ha chiesto conferma di alcune voci di corridoio: è reale la crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli? A quanto pare sì.

Giulia Salemi in lacrime al “GF Vip”, la verità sulla crisi con Pretelli

Da giornalista navigato quale è, nonché esperto di gossip, Alfonso Signorini non è riuscito a resistere alla tentazione di fare a Giulia Salemi la fatidica domanda. Per giorni si sono rincorse delle voci di corridoio a proposito della presunta rottura tra la giovane influencer ed esperta di social (nonché regina di stile) del GF Vip e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma senza mai trovare conferma. Almeno fino alla puntata del reality andata in onda il 13 febbraio.

“Mi hanno riferito, però non voglio crederci… Insomma ma è vero che tu e Pierpaolo non state più insieme?”, ha chiesto Signorini senza troppi giri di parole. La risposta della splendida Giulia è stata un inaspettato colpo al cuore: “Voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione“. “Siete meravigliosi, io ve lo auguro. Vedrai che una soluzione si trova”, ha immediatamente aggiunto Signorini, cercando di consolarla.

Ma è stato inevitabile che le lacrime iniziassero a sgorgare spontanee dai grandi occhi dell’influencer, visibilmente turbata e commossa da questo periodo “no”. Ci ha tenuto, però, a lanciare un sincero appello ai tanti follower che la amano e la seguono, insieme al bel Pierpaolo: “So che siamo una coppia nata sotto alle telecamere, quindi è difficile chedere di rispettare la privacy, però io mi auguro che questa cosa accada”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un amore nato al “GF Vip”

Navigando sui social – in particolare Twitter – vi sarà capitato di leggere “prelemi”. Sì, all’apparenza non significa nulla ma in verità è la crasi dei cognomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i fan hanno da tempo creato una nuova parola per definire in modo unico e speciale il grande amore di questa giovane e bellissima coppia.

Amore nato sotto l’occhio vigile delle telecamere del GF Vip nell’edizione del 2020. Lui aveva avuto una sorta di “attrazione fatale” con Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa, ma alla fine aveva ceduto al richiamo del cuore. Pretelli aveva provato in tutti i modi a conquistare Giulia e, alla fine, era riuscito nel suo intento: i due da quel momento non si sono più lasciati, facendo coppia fissa per la gioia dei tanti follower che li seguono con affetto.

I momenti di crisi sono fisiologici, specialmente in una giovane coppia come la loro. Tutto sta nel modo in cui li si affronta: è lì che si vede la differenza. E a noi sembra che la bella Giulia abbia tutta l’intenzione di affrontare la questione in modo maturo, per il proprio bene e per quello del suo amato Pierpaolo.

“Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile”, cantava un Dimartino ancora semi-sconosciuto prima di partecipare a Sanremo.