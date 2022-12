Il “GF Vip” si concia per le Feste: da Signorini alla Berti, i look a cui ispirarsi per Natale

Con sommo orgoglio il conduttore del GF Vip 7, Alfonso Signorini, qualche giorno fa aveva presentato gli addobbi natalizi e “tecnologici” con cui è stato addobbato sapientemente lo studio di Cinecittà. Ma per l’ultima puntata prima del Natale non poteva che esserci un upgrade: (quasi) tutti i presenti – Signorini incluso – hanno sfoggiato dei look perfetti per le feste, con qualche tocco di originalità che non guasta mai. Siete tra gli/le indecisi/e dell’ultimo momento? Lasciatevi ispirare dal GF Vip!

Alfonso Signorini al “GF Vip” come Babbo Natale

“Natale con i tuoi, GF Vip con chi vuoi”, così ha esordito Alfonso Signorini nella puntata del reality andata in onda lunedì 19 dicembre. L’ultima prima del giorno di Natale, tanto atteso tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia ma anche a tratti malinconico, vista la lontananza dai propri cari e dalle persone amate. Ma il conduttore sa come riaccendere gli animi e sì, gli è bastato un look a tema con le Feste che di certo resterà nella storia del reality show.

Signorini ha indossato una giacca in velluto molto semplice ma di grande impatto, di un bel rosso caldo e acceso, proprio come quella indossata da Babbo Natale. Ma non poteva di certo mancare quel tocco di originalità che tanto ci piace di Signorini: una cravatta verde abete decorata con piccole palline colorate, che richiama l’immagine del classico e intramontabile albero di Natale. Un look super azzeccato per il padrone di casa!

Orietta Berti super chic in rosso al “GF Vip”

Non mancano le giovanissime al GF Vip, ma dobbiamo ammettere che di fronte alla regina Orietta Berti non ce n’è per nessuna. Il suo stile è tra i più apprezzati del piccolo schermo, comodo e mai banale, proprio come il suo spirito da eterna ragazzina. La cantante è stata accolta come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli in questa edizione del reality e anche per la puntata pre-natalizia ha sfoggiato un look a tema con le Feste che fa scuola.

Un completo in georgette rigorosamente total red, come i suoi capelli “elettrici” (e il peperoncino che ama tanto gustare prima di ogni esibizione), dalle linee minimal ma di gran classe. Poteva mancare il suo personalissimo tocco di stile? Naturalmente no: una mega collana con dettagli dorati e fiori-scultura, sulle stesse tonalità dell’abito. Orietta non sbaglia un colpo.

Sonia Bruganelli al “GF Vip” splende in giallo

L’avevamo lasciata nella scorsa puntata con la mini-bag di Hermès che aveva fatto letteralmente sobbalzare i telespettatori dalla poltrona: la Kelly da 20 centimetri verde scuro con stampa cocco è sembrata davvero eccessiva, almeno in un contesto come la prima serata del GF Vip. Ma poco importa, se ne hai la possibilità perché privarti del piacere di sfoggiare gli accessori dei tuoi sogni?

Stavolta Sonia Bruganelli ha lasciato a casa borse e borsette, ma ha portato in studio un’esplosione di luce natalizia con un completo giallo a dir poco appariscente: una camicia in raso di seta morbida sulle forme dell’opinionista abbinata a un paio di pantaloni tempestati di glitter e mini paillettes. Il tocco di classe? Un paio di décolleté scamosciate color turchese.

Giulia Salemi al “GF Vip”, regina dei social (e di stile)

Menzione speciale per Giulia Salemi, ex concorrente del GF Vip scelta da Alfonso Signorini come “voce dei social” di questa edizione. A ogni puntata la bella influencer dimostra non solo di aver padronanza della scena, ma anche di essere una vera ispirazione per le giovanissime che vogliono sfoggiare un guardaroba elegante e mai banale. L’abitino super chic con mega rouche a palloncino sul décolleté è un’idea eccellente sia per il Natale che per i party di Capodanno. E poi si sa, col total black non si sbaglia mai!