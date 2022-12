“GF Vip” in arrivo nuovi concorrenti: Alfonso Signorini anticipa grandi sorprese

Questa edizione del Grande Fratello Vip, che di settimana in settimana ci sta regalando grandissime soddisfazioni, è destinata a diventare una delle più lunghe della storia del reality.

Secondo quello che ha spoilerato Alfonso Signorini qualche settimana fa, il Gf Vip 7 pare continuerà imperterrito ad andare in onda sino ad (almeno) aprile prossimo.

La strada per da fare per i concorrenti è quindi ancora tanta prima di approdare all’ambita finale, senza contare che agli inquilini in questo momento presenti nella casa se ne aggiungeranno prestissimo di nuovi.

“Gf Vip”, nuovi concorrenti in arrivo: le soprese di Alfonso Signorini

Questa edizione del Grande Fratello Vip è già stata ricca di concorrenti e di colpi di scena che di certo non finiranno qui. A garantirlo è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini durante una recente puntata di Casa Chi, format social legato all’omonimo magazine diretto proprio dal presentatore.

“Arriveranno, ve lo confermo, diversi nuovi concorrenti all’interno della casa” ha palesemente dichiarato Signorini che ha anche anticipato “ci saranno anche tante sorprese assolutamente inaspettate”.

I nuovi vipponi approderanno all’interno della dimora più spiata d’Italia con sede in Cinecittà a brevissimo, ha sempre preannunciato Alfonso, “gli ingressi avverranno proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero”.

Ma le sorprese non finiscono qui. Pur non rivelando nulla in merito a nomi di chi entrerà, Signorini ha dato qualche piccolo indizio “due dei prossimi concorrenti sono strepitosi, me li sono proprio coccolati giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa” inoltre “una sorpresa arriva dall’altra parte dell’oceano e in questo momento è ancora lì. Saranno delle new entry molto interessanti”.

Fonte: IPA

Gf Vip: cambio palinsesto e l’ingresso di una vecchia conoscenza

Il successo del Grande Fratello Vip 7 non solo ha portato il programma a durare tantissimi mesi ma, dopo lo stop della diretta del giovedì, ricomincerà ad andare in onda in prima serata su Canale 5 nuovamente con un doppio appuntamento.

Il reality, infatti, andrà in onda alle 21,35 ogni lunedì come di consueto ma anche il sabato sera a partire dal 10 dicembre e (probabilmente) per tutto il periodo natalizio. Signorini, il 17 dicembre, dovrà dare il meglio di sé in quanto si scontrerà proprio in quella serata con la finale di Ballando con le stelle.

Infine, altra novità invece rivelata durante l’ultima puntata del Gf Vip 7, è che una vecchia conoscenza della casa rientrerà dopo la squalifica dovuta a frasi spiacevoli nei confronti di Marco Bellavia che, come tutti sappiamo, ha vissuto durante il suo breve percorso nel reality un momento di grande difficoltà.

È la prima volta nella storia dello show di Canale 5 che un concorrente squalificato ha il permesso di rientrare in casa ma per Ginevra Lamborghini è stata fatta un’eccezione. Ovviamente, Ginevra non sarà di nuovo in gara ma semplicemente rimarrà in casa per una settimana a scompigliare i già labili equilibri.

L’ingresso della Lamborghini è previsto per lunedì 12 dicembre (dopo la doverosa settimana di quarantena). E chissà se stavolta la tenera amicizia con Antonino Spinalbese si trasformerà in qualcosa di più e, soprattutto, chissà come Oriana e Antonella prenderanno l’arrivo (seppur a tempo determinato) della loro “antagonista giurata”.