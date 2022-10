Marco Bellavia fuori dal “GF Vip 7”: cosa ci aspettiamo da Alfonso Signorini

Ha mostrato le sue fragilità ma, invece di essere compreso e aiutato, ha trovato un muro di indifferenza e pochissima solidarietà. Marco Bellavia è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 7, e mai come in questa occasione l’opinione pubblica si è infiammata e cerca giustizia. Social, personaggi del mondo dello spettacolo, spettatori stanno chiedendo a gran voce che vengano presi dei provvedimenti nei confronti dei vipponi che non hanno mostrato nemmeno un briciolo di comprensione. E, nell’attesa che vada in scena la nuova puntata, ecco cosa ci aspettiamo da Alfonso Signorini.

Marco Bellavia è uscito dalla Casa del Grande Fratello, le ragioni

Fragilità, che lui ha mostrato senza paura: una sofferenza – quella di Marco Bellavia – che non è stata capita. Almeno da tanti dei suoi compagni di avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che, invece di tendergli la mano, gli hanno riservato parole durissime.

Eppure questa dovrebbe essere un’edizione in cui parlare di inclusione, di rinascita, con tante storie che possono aiutare alla riflessione. Ma tutto questo non è emerso all’interno della Casa. Se possibile è venuto fuori l’aspetto più duro della società: quella che individua il più debole e colpisce. La salute mentale è un tema importante, affrontato anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo che, per sensibilizzare gli altri, non hanno nascosto i momenti più difficili.

E quindi ha lasciato di stucco che in una trasmissione così seguita, per quanto sia solo di mero intrattenimento, si siano visti molti dei concorrenti isolare una persona che ha chiesto aiuto. Perché Marco Bellavia lo ha fatto, ha mostrato ogni segno del suo crollo. Peccato che in pochi gli abbiano teso la mano.

E ora l’ex volto di Bim Bum Bam è uscito da programma, la sua situazione – a quanto pare – sarebbe “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma“ ha spiegato Fanpage.

Ma il problema non è stato solo l’errore di valutazione che, eventualmente, potrebbe esserci stato con la partecipazione di Marco Bellavia al programma, durante il quale i concorrenti sono sottoposti a forte stress essendo lontani da casa per lungo tempo. È un altro e non va sottovalutato. Il comportamento di molti dei concorrenti è stato privo di empatia.

Marco Bellavia, cosa ci aspettiamo da Alfonso Signorini

C’è chi dice che Alfonso Signorini e il team di autori del GF Vip non abbiano preso bene quanto accaduto a Marco Bellavia, nello specifico è stato Alessandro Rosica sempre molto informato sui retroscena del mondo della tv e del gossip. Intanto, oltre a vip ed ex concorrenti del Grande Fratello, anche uno sponsor del programma ha preso pubblicamente le distanze da quanto accaduto. Cosa ci aspettiamo da Alfonso Signorini? Sul web sono in tantissimi a chiedere una punizione “esemplare” per chi ha voltato le spalle a Marco Bellavia. Tra questi c’è anche chi chiede l’uscita dal programma dei personaggi che, maggiormente, lo hanno attaccato. Indubbiamente ci si aspetta una presa di posizione dura, per dare una dimostrazione inequivocabile del fatto che non è facendo i forti con i deboli che si vince. E che la solidarietà si richiede, ma deve essere anche data.