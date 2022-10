“GF Vip 7”, Marco Bellavia lascia la Casa: il pubblico si schiera dalla sua parte

Se nei giorni scorsi aveva manifestato le sue difficoltà psicologiche e la probabile necessità di allontanarsi dallo show per recuperare il suo equilibrio, ora Marco Bellavia ha preso un’importante decisione: come annunciato sui social dal Grande Fratello 7, il concorrente è pronto a lasciare la Casa. E sui social c’è un forte schieramento che si è pronunciato contro diversi coinquilini, “colpevoli” di aver pronunciato affermazioni pessime nei confronti del presentatore tv.

Marco Bellavia lascia il GF Vip 7, l’annuncio

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato” – si legge sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello 7 – “Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. Si conclude così l’avventura del famoso conduttore tv, che aveva deciso di prendere parte al reality show nonostante alcune difficoltà di natura mentale che, sin dall’inizio, lo avevano impensierito.

Proprio per questo, il suo ritiro non sorprende: nei giorni scorsi, Bellavia aveva cercato di esprimere quello che lui stesso aveva chiamato un “dolore mentale” che lo stava facendo soffrire, e aveva rivelato di star valutando la possibilità di uscire dalla Casa, perché non stava vivendo l’esperienza con il giusto equilibrio. Dopo la sua confessione, Alfonso Signorini aveva tentato di rassicurarlo e aveva spiegato al pubblico di voler concedere a Marco la possibilità di parlare con degli psicologi, per capire quale fosse la scelta migliore per lui.

Marco Bellavia, il pubblico si schiera dalla sua parte

La notizia dell’abbandono di Marco Bellavia è stata accolta con grande clamore dal pubblico sui social: in queste poche settimane che il conduttore, ex volto di Bim Bum Bam, ha trascorso nella Casa più spiata d’Italia, si è ritrovato protagonista di affermazioni davvero pessime. Gran parte dei suoi (ormai) ex coinquilini non ha infatti apprezzato la presenza, tra di loro, di una persona con problemi mentali. C’è chi gli ha dato del “pazzo”, chi gli ha detto che è patetico e chi addirittura lo ha invitato a tornare a casa, perché il GF non è il posto dove “fare psicanalisi gratis”.

Insomma, una vera e propria gogna che al pubblico non è andata giù. Sono davvero pochi i concorrenti che hanno cercato di sostenere Marco in questa situazione per lui così difficile, in particolare Antonella Fiordelisi: “Gli avete detto che non sta bene, che deve farsi curare. Non è bello, non va bene” – ha dichiarato l’influencer, cercando di placare gli animi (purtroppo senza riuscirci). E solo nelle ore scorse si è aggiunta Ginevra Lamborghini, che ha puntato nuovamente il dito contro Bellavia con parole terribili: “Per me hai già sbagliato troppo. Ti meriti pure di essere bullizzato“.

Filippo Bellavia, il figlio del conduttore, ha condiviso un bellissimo messaggio per suo padre (che però non ha fatto in tempo ad essergli recapitato): “Papà, vola come una farfalla, pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente”. Presto il giovane potrà riabbracciare Marco, e dargli tutto il suo sostegno per affrontare la sua malattia lontano dalla Casa del GF Vip.