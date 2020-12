GF Vip, Ginevra Lamborghini esclusa. Signorini: “Non voleva parlare di Elettra”

editato in: da

Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra, sarebbe dovuta entrare nella Casa del GF Vip, ma non ci sarà. Ad annunciarlo è Alfonso Signorini che spiega come le trattative siano saltate perché la giovane voleva inserire nel contratto una clausola che impedisse di parlare della famiglia e in particolare della sorella Elettra.

“Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono – ha raccontato il conduttore del GF Vip al settimanale Chi -. È una ragazza intelligente, elegante, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte qualità per fare un grandissimo Grande Fratello”. Nonostante ciò Ginevra Lamborghini non entrerà nella Casa del GF Vip. “Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia – ha spiegato -. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica dalla quale provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace?”.

Le prime indiscrezioni riguardo alcune tensioni fra Elettra e la sorella Ginevra erano iniziate a circolare poco prima delle nozze dell’ereditiera con Afrojack. Ginevra infatti aveva annunciato su Instagram che non sarebbe stata presente al matrimonio insieme al resto della famiglia. La cerimonia, come è noto, si è svolta lo scorso settembre. La cantante ha scelto come testimoni le sorelle minori, le gemelle Lucrezia e Flaminia, mentre era presente anche il fratello maggiore Ferruccio. Nessuna traccia, invece della 26enne che da poco ha iniziato una carriera come cantante.

Ginevra ed Elettra non hanno mai approfondito i motivi dei loro attriti che però sono stati confermati anche da Alfonso Signorini. “Io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere – ha detto -. Sapendo che tra lei e Elettra non corre buon sangue, è chiaro che le avrei chiesto il perché, perché non è che ho le fette di salame sugli occhi. Ma una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra’. Però sono scelte sue. Io su quelle cose non ci entro. Comunque abbiamo trovato dei validissimi rinforzi”.