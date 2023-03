“GF Vip”, il grande rimpianto di Antonella: “Non parliamo da cinque anni”

Antonella Fiordelisi è tornata a far parlare di sé al GF Vip. E no, stavolta non c’entrano i tira e molla e le sfuriate con Edoardo Donnamaria, né le frecciatine al veleno contro chi osa contraddirla in Casa. In una delle tante chiacchierate con Davide Donadei, l’ex schermitrice si è lasciata andare a una confessione inaspettata che ha toccato un tasto dolente per la sua famiglia e la sua vita privata. Probabilmente il suo rimpianto più grande, una ferita ancora aperta che non è riuscita a ricucire.

“GF Vip”, la confessione di Antonella Fiordelisi a Davide Donadei

La Fiordelisi non è una ragazza che le manda a dire, anzi tutt’altro. Da quando è iniziato il GF Vip si è resa protagonista di molteplici episodi e “dinamiche”, come ama chiamarle Alfonso Signorini, dai quali sono emersi i tratti salienti del suo carattere: è forte Antonella, cocciuta fino al midollo e disposta a risultare antipatica e arrogante (come la apostrofa sempre la Berti) pur di sostenere le proprie ragioni. Lo abbiamo visto, ad esempio, nel rapporto con Edoardo Donnamaria, il “fidanzato” conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia e col quale il tira e molla si è protratto per cinque mesi (portandoci allo sfinimento).

Ma stavolta è accaduto qualcosa di molto diverso. Perché se è vero che la Fiordelisi ha sempre qualcosa da dire sui temi che ritiene importanti o nei quali è coinvolta in prima persona, d’altro canto non parla facilmente della propria famiglia o di questioni private che nulla hanno a che vedere con il mondo dello spettacolo. Quella rivolta a Davide Donadei, suo grande amico, è stata una vera e propria confessione sulla sorella Maria Antonietta, con la quale non parla da ben cinque anni.

Antonella Fiordelisi e la sorella Maria Antonietta, il suo rimpianto più grande

Tra una frecciatina e una litigata al veleno, Antonella Fiordelisi tiene nascosto dentro di sé il rimpianto più grande, quello di aver perso ogni legame possibile con la sorella Maria Antonietta, più grande di dieci anni e originaria di Bari. Una mancanza che avverte più viva che mai, la conseguenza delle decisioni dei grandi che in qualche modo entrambe hanno subìto.

“Ne ho di cose che non ho detto – ha spiegato a Donadei -. Ho anche una sorella, ma non la sento e non la vedo da cinque anni. (…) Abbiamo la stessa madre, ma due padri diversi. (…) Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà, lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre”. La Fiordelisi ha raccontato di quando avevano un rapporto da piccole, ma anche di come Maria Antonietta non abbia mai accettato che la madre si fosse rifatta una vita con un altro uomo e un’altra figlia.

Da qui il distacco totale: “Lei non mi vuole vedere. Io sono anche andata a Roma ma non mi ha mai aperto la porta di casa”, ha detto senza mai togliere i grandi occhiali da sole. Forse un modo per celare il dolore, perché si sa: in fondo chi più alza la voce probabilmente è anche chi vuole nascondere i reali sentimenti che prova. C’è chi urla al bluff sui social, come se questo racconto fosse l’ennesima cartuccia sparata dall’ex schermitrice per far parlare di sé e smuovere il pubblico a compassione. Ma ci piace credere alla sincerità dei suoi sentimenti, almeno in merito a una questione tanto importante.