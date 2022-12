“GF Vip 7”, tensioni in Casa: l’ipotesi del “televoto truccato” alimenta le liti

La tensione all’interno della Casa del GF Vip 7 ha raggiunto livelli non indifferenti. A scatenare le liti, infatti, è stato il televoto della puntata del 26 dicembre: il pubblico ha votato il suo preferito. Forse non è stata la migliore delle idee, soprattutto perché ha condotto ad alcuni comportamenti aggressivi in Casa e ha anche avuto un impatto negativo per il pubblico, che negli ultimi giorni sta sostenendo l’ipotesi del televoto truccato.

GF Vip 7: la lite tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Nella serata del 28 dicembre nella Casa del GF Vip 7 si è scatenata l’ennesima lite tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, che è stata favorita dal pubblico, ha avuto una discussione con la Incorvaia, e sono intervenuti anche i partner, ovvero Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Non scorre buon sangue tra le due donne, che non hanno trovato il modo di porre un freno alle rispettive antipatie.

Da quando poi la Fiordelisi è stata annunciata come la più amata dal pubblico, c’è ovviamente parecchia tensione in Casa. Il reality show alla fine è un gioco e, nonostante la visibilità, l’obiettivo finale non va perso di vita. Il motivo della lite tra la Incorvaia e la Fiordelisi è stato un bacio scambiato dalla sorella di Clizia con Davide Donadei sotto il vischio. Un gioco, nulla di più. Ma la Fiordelisi l’ha attaccata, ipotizzando che fosse fin troppo felice del bacio nonostante la storia con Tavassi, e ciò ha contribuito ad alimentare la lite.

“Tu avrai fatto anche un bel percorso di crescita, ma sei ben lontana dall’essere una persona matura. (…) Sei scorretta, sei sbagliata nei confronti dell’altro”. Tavassi ha così colto la palla al balzo per difendere Micol e attaccare nuovamente la Fiordelisi. “Sei la falsità, tu vuoi ferire, vai sul personale”. I concorrenti di fatto non riescono a spiegarsi come mai la Fiordelisi sia così amata fuori dalla Casa, viste le problematiche degli ultimi mesi (non ultima la famosa presunta conversazione con Francesco Totti).

GF Vip 7, l’ipotesi del televoto truccato: parla Veronica Satti

Il risultato del televoto della diretta del GF Vip 7 del 26 dicembre ha lasciato in molti senza parole, all’interno della Casa e fuori. Il pubblico si è detto contrariato dalla vittoria di Antonella Fiordelisi, e inoltre alcuni fan dell’influencer hanno ammesso sui social di aver utilizzato dei bot per votarla, il che è illegale. A riguardo è intervenuta Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, oltre che Veronica Satti, ex gieffina.

“Oggi sto leggendo delle cose assurde tipo che gli autori vogliono Antonella dentro e quindi l’hanno salvata. Vi voglio svelare un arcano, un mistero di Fatima, siete pronti a questo plot twist? Ai grandi fratelli non gli può fregare di meno se Antonella è dentro o fuori. Perché sì, fa dinamiche e magari porta un po’ più di ascolti. Ma chi paga sono le pubblicità tra un blocco e l’altro e gli sponsor. (…) Mi sale il nervoso a pensare che onesti lavoratori e grandi professionisti ai quali voglio bene vengano additati e accusati di cose che non sono veritiere”, ha detto la Satti.