“GF Vip 7”, chi è davvero Marco Bellavia: parla l’ex. Il suo passato

Chi è davvero Marco Bellavia? Una domanda che in molti si sono posti nell’ultimo periodo. Conosciuto al grande pubblico per essere legato al programma Bim Bum Bam – che ha cresciuto letteralmente più di una generazione – a parlare, dopo la breve esperienza al GF Vip 7, è la sua ex, Elena Travaglia. Il disagio psicologico avvenuto nel reality show sarebbe recente: il passato di Bellavia è ben più sereno del periodo che si è ritrovato a vivere. O forse no.

GF Vip 7, parla la ex di Marco Bellavia: non ha mai avuto problemi psicologici

In un’intervista concessa a Di Più, Elena Travaglia ha voluto condividere qualche informazione in più su Marco Bellavia, sul suo passato e sul loro rapporto. Pare, infatti, che la donna abbia scoperto del disagio psicologico e delle sofferenze solamente dopo la sua partecipazione al reality show. “A parlarmi per la prima volta di questo problema è stata la redazione del Grande Fratello Vip“.

“Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno un pianto. Anzi, è stato sempre un uomo forte, allegro e giocherellone, che purtroppo, però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti”. Bellavia e la Travaglia sono stati insieme per diversi anni: la convivenza, la nascita del figlio Filippo, la decisione di lasciarsi. Ma il bene è rimasto. E il quadro che viene fuori è quello di un uomo che si è sempre “nascosto” dietro a una risata: la descrizione perfetta di chi fin troppo spesso soffre in silenzio per non mostrare le proprie debolezze. Per paura.

I controlli di Marco Bellavia prima di entrare nel cast

Come già anticipato da Fanpage, tutti i concorrenti della Casa del GF Vip vengono sottoposti a test ed esami fisici e psicologici. Non è facile del resto rimanere chiusi in una Casa, fuori dal mondo, per mesi. Naturalmente anche Bellavia si è sottoposto a tutti i test del caso, come spiegato anche dalla Travaglia.

“Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi“. Il famoso errore di valutazione, dunque, potrebbe esserci stato davvero. Alfonso Signorini stesso aveva ammesso in diretta di non aver compreso il disagio di Bellavia prima del suo ingresso nella Casa.

Le conseguenze del Caso Bellavia al GF Vip 7

I concorrenti all’interno della Casa hanno ignorato il dolore di Bellavia, fatta eccezione per i più giovani, come George Ciupilan, Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. La condotta ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione da parte del pubblico di Giovanni Ciacci, che avrebbe dovuto essere la punta di diamante del cast scelto da Signorini. Inoltre, Marco potrebbe rientrare, o quantomeno ci si aspetterebbe un confronto, che al contempo è temuto, vista la scarsa empatia nei suoi confronti da parte di alcuni concorrenti. Quel che è certo è che difficilmente dimenticheremo questa brutta pagina di televisione.