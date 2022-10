Marco Bellavia pronto a tornare al “GF Vip 7”. Il confronto che tutti temono

Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip 7 per il cosiddetto “confronto” con i concorrenti rimasti nella Casa. L’incontro potrebbe avvenire durante la messa in onda della puntata di giovedì 6 ottobre, ma c’è un’incognita: tutti temono questo momento, non solo i Vip in gioco, ma anche il pubblico. Quanto accaduto a Bellavia è a dir poco assurdo: una pagina di televisione da dimenticare sotto ogni aspetto.

GF Vip 7, Marco Bellavia torna per un confronto

In base a quanto ha appreso Fanpage, Marco Bellavia sarebbe pronto a tornare per un confronto al GF Vip 7. Il suo è stato un vero e proprio “caso”, che ha portato a conseguenze importanti, come la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’espulsione di Giovanni Ciacci da parte del pubblico. La puntata di lunedì 3 ottobre è destinata a entrare nella storia di una televisione che è specchio della società, che si volta dall’altra parte di fronte al disagio dei più deboli.

Le difficoltà di Marco Bellavia all’interno del programma sono state sotto gli occhi di tutti. Ma un confronto è doveroso, seppur temuto al contempo. Tutto è legato alla sua volontà: quel che è certo è che la produzione e Alfonso Signorini tengono enormemente a dargli la possibilità di confrontarsi. L’unico aspetto che lascia perplessi è un eventuale accanimento di alcuni membri del gruppo che sono rimasti in Casa, come Gegia, che adesso rischia di essere radiata dall’albo degli psicologi per le frasi dette su Bellavia.

Il caso di Marco Bellavia: le conseguenze all’interno del programma

Il Grande Fratello, che è nato come un esperimento sociale, è lo specchio della nostra società. E questo aspetto è apparso fin troppo chiaro a seguito delle interazioni dei concorrenti nei confronti di Bellavia, rimasto da solo, isolato dal gruppo, a vivere il suo dolore. Di fronte alle lacrime, si sono girati dall’altra parte, come accade ogni giorno, come è accaduto a ciascuno di noi nel nostro privato, nella realtà che ci vede persone e non protagonisti di un reality.

Alfonso Signorini ha sempre cercato di portare delle tematiche di attualità all’interno del reality show. Ma la spettacolarizzazione è un rischio. E potrebbe esserlo anche il confronto, dal momento in cui anche Gegia e Charlie Gnocchi sono responsabili di aver preso parte all’isolamento di Bellavia.

Marco Bellavia è tornato sui social insieme al figlio

Bellavia, intanto, è tornato sui social, e lo ha fatto scegliendo di mostrarsi insieme a suo figlio. “Molto bene, eccomi con Filippo, dammi un bacio”, ha scherzato su alcune storie su Instagram. Ironia, una gag in famiglia, un sorriso meraviglioso. In diretta, Alfonso Signorini aveva detto che “Non sta bene, ci vorrà un po’ di tempo. Ma contiamo di averlo presto con noi”.

Per questo motivo vedere il suo sorriso è stato quasi un balsamo. Quella brutta pagina di televisione, così definita dallo stesso conduttore, rimarrà per sempre come monito. Saremmo felicissime di rivedere Marco al GF, per il confronto. Ma i timori sono tanti: vista la mancanza di solidarietà e le tante persone che gli hanno voltato le spalle – e che sono ancora in Casa – la speranza è che non si arrivi a una ulteriore pagina di televisione da dimenticare.