“GF Vip 7”, Signorini affossa Spinalbese: “Maschilista”. E tira in ballo Belen

Ci risiamo. Anche nella nuova puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 28 novembre si è tornato a parlare di Antonino Spinalbese e della love (ma non troppo) story con Oriana Marzoli. Stavolta, però, Alfonso Signorini si è mostrato piuttosto irritato dalle parole non proprio felici pronunciate dall’hairstylist nei confronti della modella venezuelana, mettendosi per una volta dalla parte di un pubblico che – a dirla tutta – di batoste ne ha prese in questa turbolenta edizione del reality. Una presa di posizione doverosa che, tuttavia, è ben presto scivolata in una banale buccia di banana: tirare in ballo Belen non era affatto necessario.

“GF Vip”, Alfonso Signorini affossa Spinalbese

Il pubblico è attento e le parole usate da Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli non erano passate di certo inosservate nei giorni scorsi. Sui social si è sollevato un vero e proprio polverone nei confronti dell’hairstylist e in diretta Alfonso Signorini non ha perso tempo per cogliere la palla al balzo. E sì, rimetterlo un po’ in riga.

La love story (o presunta tale) tra Spinalbese e Oriana non ci aveva convinto più di tanto, con un tira e molla sfociato poi in una rottura piuttosto dura. Ormai è assodato che tra i due ci siano stati dei momenti di passione sotto alle lenzuola, ma tutto si è concluso così, in un nulla di fatto con tanto di discorsi sulla figlia (Luna Marì, avuta da Belen) e la paura di trovare una donna che non sia alla sua altezza.

La frase maschilista di Antonino Spinalbese

Parole su parole, ragionamenti piuttosto contorti e una generale sensazione di “fuffa” di cui si è accorto inevitabilmente persino Signorini, che ha letteralmente affossato Spinalbese. La paura di mettersi in gioco ci sta, specialmente se sei un padre e ami alla follia la tua bambina, ma non può diventare un alibi per scrollarsi di dosso qualcuno (che tra l’altro prima hai “sedotto” in qualche modo”. Ma c’è anche di più, perché Antonino ha pronunciato una frase in particolare che ha fatto infuriare proprio tutti: “Voglio la Ferrari, tu sei un Porsche”, ha detto con aria di sufficienza alla Marzoli.

Un paragone obsoleto, banale e anche un tantino “maschilista”, come ha tenuto a ribadire il conduttore. E non potrebbe trovarci più d’accordo.

Signorini tira in ballo Belen Rodriguez al “GF Vip”

Quando sei l’ex fidanzato della donna più desiderata d’Italia e ti cimenti in un reality show come il GF Vip, è quasi inevitabile che venga tirata in ballo. Quasi, appunto: non è certamente un obbligo. E per quanto Signorini si sia fatto portavoce delle critiche del pubblico, infastidito dal comportamento e dalle parole di Spinalbese, ecco che alla fine è arrivato puntuale lo scivolone sulla classica buccia di banana.

“Adesso io comincio a capire un po’ meglio Belen. Belen sei tutti noi!“, ha detto ridacchiando il conduttore. Una battutaccia innocua s’intende, ma affatto necessaria considerato che la showgirl argentina ha voltato pagina già da un pezzo (tornando con Stefano De Martino) e non ha più nulla a che vedere con il suo ex, se non per la figlia in comune.

Cosa non si farebbe per qualche punto di share in più. E intanto a Belen continuano a fischiare le orecchie…