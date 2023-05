Festa scudetto Napoli, una coppia di ex torna insieme (sul palco): tutti gli ospiti

La straordinaria cavalcata del Napoli in Serie A, conclusa con la vittoria dello Scudetto, verrà celebrata domenica sera, in diretta su Rai2, con una grande festa. Alla conduzione ci sarà Stefano De Martino e, in occasione delle celebrazioni subito dopo la partita contro la Sampdoria, sono stati annunciati i grandi ospiti invitati allo stadio Maradona. Tra questi anche una “vecchia” conoscenza di De Martino, Emma Marrone: l’ex coppia sarà assieme sul palco, dopo tanto tempo. E i fan riassaporeranno i ricordi della loro storia d’amore.

Napoli, la grande festa in diretta su Rai2: conduce Stefano De Martino

Tutto pronto, o quasi, per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Un’impresa calcistica che la squadra e la città ricorderanno per sempre, e che verrà celebrata a dovere con una grandissima festa, in diretta televisiva dallo stadio Diego Armando Maradona. Come riporta TvBlog, l’appuntamento è fissato per domenica sera (4 giugno) su Rai2, dove verrà trasmesso in diretta l’evento in cui verranno consegnate la coppa e le medaglie alla squadra di Luciano Spalletti.

L’evento avrà inizio indicativamente per le 21.00, subito dopo la partita del Napoli (l’ultima di campionato) contro la Sampdoria, in programma alle 18.30. La festa Scudetto sarà introdotta da Novantesimo Minuto, il programma sportivo cult della Rai condotto da Marco Lollobrigida, per poi essere raccontata con uno speciale de La Domenica Sportiva. Alla conduzione della grande festa, tutta a tinte azzurre, ci sarà un tifoso per eccellenza: Stefano De Martino. A confermarlo è stato il presidente della società Aurelio De Laurentiis, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica sera.

Stefano De Martino ed Emma: l’ex coppia insieme sul palco

Ma quali saranno i grandi ospiti che calcheranno il terreno di gioco dello stadio Maradona, in quella che si preannuncia essere una grande festa collettiva? Come riporta sempre TvBlog, a svelarlo è stato lo stesso presidente De Laurentiis al TgR Campania. Si esibiranno tantissimi cantanti tifosi del Napoli, come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Clementino, Stash e Enzo Avitabile. Ma ci saranno anche altri illustri artisti della scena musicale italiana: da Arisa, al centro delle polemiche in questi ultimi giorni per le sue dichiarazioni su Giorgia Meloni e sulla comunità LGBTQ+, a Emma Marrone.

Proprio Emma è un capitolo importantissimo nel passato di Stefano De Martino. Il ballerino e la cantante, che si conobbero nel 2009 nella scuola di Amici per poi lasciarsi nel 2012, si ritroveranno sullo stesso palco: il primo in veste di conduttore, la seconda in qualità di special guest della serata di festa. L’ex coppia non ha mai avuto reale occasione di ritrovarsi, dopo la fragorosa e chiacchieratissima rottura e la successiva storia d’amore intrecciata dal ballerino con Belén Rodriguez.

Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti e, nonostante tutto quello che è accaduto, potrebbero averci messo una pietra sopra dopo quel triangolo tanto chiacchierato e discusso. Un segnale di distensione è arrivato negli ultimi giorni da Emma e Belén, che si sono ritrovate a Le Iene e dove hanno mostrato grande complicità. Cosa succederà, invece, tra la cantante salentina e il conduttore napoletano? Sarà pace anche tra di loro?