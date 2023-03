Elenoire Casalegno, “innamorata e felice”: la confessione a “Verissimo”

Elenoire Casalegno è innamorata e non lo nasconde. O meglio, Silvia Toffanin a Verissimo – con la complicità dell’amica Samantha de Grenet – è riuscita a carpire una piccola confessione alla conduttrice a proposito della sua relazione, che è riuscita a tenere top secret, indiscrezioni a parte. È un periodo felice per la bella Elenoire, che ha le idee molto chiare a proposito del matrimonio.

Elenoire Casalegno innamorata, la confessione a “Verissimo”

L’intervista “doppia” a Verissimo è stata prima di tutto l’occasione per celebrare l’amicizia decennale tra Elenoire Casalegno e Samantha de Grenet, volti molto amati del mondo dello spettacolo, donne forti e bellissime e mamme super. Le due conduttrici condividono la passione per il piccolo schermo e un rapporto intimo e speciale, a trecentosessanta gradi. Anche per quanto riguarda l’amore e la vita privata.

Proprio su questo “tasto dolente” la padrona di casa, Silvia Toffanin, ha voluto concentrare l’attenzione e, nonostante la reticenza della splendida Elenoire, è riuscita a carpire qualche informazione in più a proposito del suo nuovo compagno. O meglio, a parlare in sua vece è stata la de Grenet, che per l’uomo del mistero ha speso parole meravigliose: “La persona che è accanto a Elenoire in questo momento è una di quelle persone di cui ti innamori al primo sguardo, una di quelle che ti danno serenità, che sono persone per bene, delicate. È riuscito a conquistare Elenoire piano piano”.

Nel totale imbarazzo, poi, la Casalegno ha aggiunto un altro piccolo dettaglio in merito alla sua nuova storia d’amore che, in realtà, tanto fresca non è: la coppia sta insieme da circa un anno e, per volontà di entrambi, ha scelto di tenere questo rapporto lontano dalle pagine di gossip.

Chi è il nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno

Un amore a prova di gossip, ma non del tutto. Qualche mese fa sul settimanale Chi aveva fatto capolino la notizia della nuova love story di Elenoire Casalegno e il direttore, Alfonso Signorini, era riuscito a fornirci qualche dettaglio sull’identità del misterioso cavaliere.

Gli scatti rubati l’avevano immortalata con un uomo di nome Alessandro, tra sorrisi complici e sguardi romantici, uomo che l’ha corteggiata con galanteria ed eleganza riuscendo, infine, a far breccia nel suo cuore un tempo appartenuto a DJ Ringo, papà della sua splendida figlia Swami. Organizzatore di eventi presso il Milan Club, rivolto ai tifosi rossoneri, Alessandro sarebbe il nipote di Mario Corso, volto noto e amatissimo dello sport italiano, nonché leggendario calciatore dell’Inter rimasto nella storia del calcio grazie alle sue imprese negli anni Sessanta.

Elenoire Casalegno, cosa pensa del matrimonio

La Casalegno non ha confermato l’identità del suo nuovo amore “spoilerata” da Chi, ma ha comunque le idee chiare per quanto riguarda il matrimonio. La conduttrice è già stata sposata con Sebastiano Lombardi, con la quale è convolata a nozze nel 2014 per poi separarsene dopo tre anni e, almeno per il momento, esclude la possibilità di un bis: “Non sono contraria ai matrimoni degli altri – ha detto a Silvia Toffanin – (…), per quando mi riguarda ho imparato a dire ‘mai dire mai’ però per ora no, non è una mia priorità onestamente”.