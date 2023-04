Antonella Clerici a “Che tempo che fa”: “Racconto tutto, anche le corna”

Antonella Clerici si è raccontata con la sua solita schiettezza: ospite di Che tempo che fa, la conduttrice ha parlato della sua carriera e dei progetti futuri, senza tralasciare la vita privata, che ha sempre condiviso con il suo pubblico, senza alcun timore.

Antonella Clerici, i matrimoni e i tradimenti

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Antonella Clerici si è raccontata tra carriera e vita privata, con la sua consueta genuinità e la schiettezza che ben conosciamo (e che amiamo di lei). La conduttrice ha parlato del suo percorso in tv lungo trent’anni e degli ultimi successi The Voice Senior e The Voice Kids.

Ma se c’è un programma con il quale la Clerici è riuscita a entrare nelle case e nel cuore del suo pubblico è certamente È sempre mezzogiorno, un appuntamento imperdibile per i suoi fan che – fin dai tempi de La prova del cuoco – l’ha considerata quasi “di famiglia”.

E il merito è tutto di Antonella, che si è sempre mostrata esattamente com’è, senza artifici o filtri, condividendo anche quei momenti di vita che possono farla sentire più vicina al suo pubblico. “Io racconto tutto, tutta la mia vita, secondo me è giusto – ha confessato a Fazio -. Perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo nascondendo il resto. Quindi quando ho avuto le corna, la menopausa… è una cosa di cui le donne non parlano mai. E invece è giusto parlarne, condividi con le signore a casa ‘anche io, come voi, ho la menopausa’. Perché no? È una cosa naturale”.

La conduttrice infatti non ha mai nascosto l’amarezza e la delusione per i tradimenti dell’ex compagno Eddy Martens, che l’ha resa mamma di Maelle. Un momento durissimo per Antonella, che ai tempi finì sulle pagine di tutti i giornali a causa dell’infedeltà del ballerino.

Il matrimonio con Vittorio Garrone (che non arriverà mai)

Oggi la sua vita è accanto a Vittorio Garrone, l’uomo che ha saputo conquistare il suo cuore dopo tante delusioni. I due sono felici e innamorati, ma di convolare a nozze proprio non se ne parla: “Io mi sono già sposata due volte ed è andata male, direi basta. Non voglio diventare come Liz Taylor“, ha detto scherzando a Fazio.

La prima volta infatti si è sposata con lo sportivo Pino Motta, da cui si è separata nel 1991, la seconda volta con Sergio Cossa, fino al 2003. E sebbene la scorsa estate i rumors li davano vicinissimi a pronunciare il fatidico sì, la conduttrice aveva già chiarito la sua posizione in un’intervista a Gente.

“Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti – aveva dichiarato la Clerici – . Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.

Ma l’amore per Vittorio è unico e speciale, come aveva spiegato: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”.