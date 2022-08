“Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano”: gli indizi sulla proposta

Fiori d’arancio per Antonella Clerici: per la conduttrice pare che sia arrivato il momento di convolare a nozze con il suo amato Vittorio Garrone. Da tempo si parla di un terzo matrimonio per la presentatrice Rai, e la stessa Antonella aveva più volte espresso il desiderio di sposare il suo compagno, ma ancora l’idea non si era mai concretizzata. Almeno fino a oggi: sembra infatti che la Clerici abbia ricevuto la fatidica proposta.

Antonella Clerici, i dettagli della proposta di matrimonio

Antonella Clerici è pronta a convolare a nozze con Vittorio Garrone: pare che la coppia sia vicina a pronunciare il fatidico sì, dopo una lunga storia d’amore che ha regalato alla conduttrice la felicità che aveva sempre desiderato. Da tempo si parlava della possibilità di un terzo matrimonio per la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ma questo suo desiderio non si era mai avverato.

Adesso però sembra che le cose siano cambiate: stando a quanto riportato dal settimanale Di Più, alcuni amici della coppia hanno confessato che non solo sarebbe arrivata la proposta di matrimonio, ma che Antonella Clerici e Vittorio Garrone convoleranno a nozze proprio l’anno prossimo.

“Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”, si legge sulle pagine del settimanale.

In base alle indiscrezioni riferite da Di Più e dagli amici della coppia, Antonella e Vittorio dovrebbero pronunciare il fatidico sì la prossima primavera oppure all’inizio estate, il tutto per dare anche la possibilità alla Clerici di liberarsi dagli impegni lavorativi. Considerata la riservatezza della conduttrice e dell’imprenditore, i due potrebbero optare per una cerimonia intima, circondati dall’affetto delle rispettive famiglie e degli amici più cari.

L’amore di Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Un amore lungo e solido quello di Antonella Clerici e Vittorio Garrone, nato e cresciuto lontano dai riflettori. Da tempo la coppia vive ad Arquata Scrivia, in una casa completamente immersa nella natura e nei boschi, con la figlia della conduttrice Maelle, che oggi ha 13 anni, nata dalla relazione con Eddy Mertens.

La presentatrice e l’imprenditore si sono conosciuti grazie all’amica in comune Evelina Flachi: la dietologa aveva organizzato un incontro a tre perché era convinta che i due fossero anime gemelle. E ci aveva visto giusto: per Garrone è stato un colpo di fulmine, mentre la Clerici è andata con i piedi di piombo, facendosi corteggiare prima di cedere. Ma alla fine lui ha conquistato il suo cuore: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai“, aveva raccontato in una vecchia intervista la Clerici.

Per Antonella si tratterebbe del terzo matrimonio: il primo marito fu il giocatore di basket Pino Motta, da cui divorziò nel 1991, il secondo il produttore discografico Sergio Cossa, la cui rottura risale al 2003. Importante per la conduttrice anche la relazione con Eddy Mertens, finita nel 2013, che però non ha mai voluto suggellare con le nozze. Anche Vittorio Garrone ha alle spalle un matrimonio, che gli ha regalato tre figli meravigliosi.