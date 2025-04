Fonte: Ansa Silvia Toffanin

Un sabato pomeriggio ricco di emozioni, ricordi e racconti: Verissimo – Le Storie torna su Canale5 con una nuova puntata che terrà incollati allo schermo i telespettatori più affezionati. La formula è ormai consolidata con una carrellata delle interviste più significative raccolte da Silvia Toffanin nel corso della stagione, che rivelano lati inediti dei personaggi amati dal pubblico italiano.

Verissimo, le anticipazioni del 19 aprile

Tra i volti protagonisti della puntata di sabato, si conta una delle voci più belle e particolari della musica italiana: Fiorella Mannoia. La cantautrice, da sempre impegnata su temi sociali e civili, si racconta ripercorrendo le tappe di una carriera fatta di talento, passione e determinazione. Ma non mancano momenti più intimi, legati alla sua vita privata, all’amore per il marito Carlo Di Francesco, e al rapporto con i fan, che da anni la seguono con affetto.

Spazio anche a un personaggio televisivo che non ha certo bisogno di presentazioni: Tina Cipollari. Protagonista indiscussa del piccolo schermo, opinionista pungente di Uomini e Donne e volto amatissimo dal pubblico, Tina apre il suo cuore a Verissimo, lasciando intravedere fragilità e riflessioni personali dietro la maschera dell’ironia che la contraddistingue. Un’intervista che mostra una Tina diversa, lontana dalle luci dello studio, ma sempre coerente con se stessa.

Tra gli ospiti anche una coppia che ha fatto sognare gli appassionati dei reality: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora hanno costruito una relazione solida, condividendo con i loro follower ogni passo del loro percorso. A Verissimo parlano del presente, dei progetti futuri e di come l’amore possa nascere anche sotto gli occhi delle telecamere, ma crescere nella vita reale come dimostra la nascita della piccola Camilla, che ha cambiato le loro vite.

Gli altri ospiti

Uno dei momenti più emozionanti della puntata sarà dedicato al racconto di una famiglia speciale. Tre sorelle, tre percorsi diversi ma legati da un denominatore comune: l’amore per il padre, Al Bano Carrisi. Cristèl, Romina Jr. e Jasmine si ritrovano a Verissimo per un dialogo che è anche un omaggio al legame con un uomo che ha segnato la musica italiana e la loro vita privata.

A dare un tocco romantico alla puntata ci pensano Barbara e Ruggiero, la nuova coppia nata tra le sedute rosse di Uomini e Donne. La loro storia, fresca ma già molto seguita dai fan del dating show, si arricchisce di nuovi dettagli nel salotto di Silvia Toffanin. I due parleranno delle emozioni che stanno vivendo, del coraggio di rimettersi in gioco e della voglia di costruire qualcosa di vero, lontano dai riflettori.

Quando e dove vedere Verissimo

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie è fissato per il 19 aprile, dalle 16,30, su Canale5. Come di consueto, il programma va in onda anche sulla piattaforma digitale Mediaset Play e qui rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Non mancherà poi l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti del pubblico che seguono la trasmissione in tempo reale.