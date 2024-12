Anticipazioni Verissimo del 14 dicembre: una coppia storica da Silvia Toffanin

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Torna come di consueto un nuovo appuntamento di Verissimo sabato 14 dicembre 2024: chi sono gli ospiti? Silvia Toffanin accoglie in studio numerosi volti della televisione come la coppia storica di Striscia, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: per il 31esimo anno consecutivo, sono i conduttori di punta del Tg satirico di Antonio Ricci. Spazio poi all’intervista, per la prima volta in studio insieme, a Justine Mattera e alla sorella Jessica.

Gli ospiti e le anticipazioni di Verissimo del 14 dicembre 2024

Silvia Toffanin ci regala una puntata molto emozionante di Verissimo: come sempre, oltre al sabato, va in onda anche la domenica, da ormai un paio di anni. Il successo di This is Me conferma che è tra le conduttrici più amate della televisione, anche in prime time. Sabato 14 dicembre ospita nel suo studio una coppia storica, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i conduttori di punta di Striscia la Notizia. Con la loro ironia, siamo sicuri che ci sarà da ridere.

In studio presenti anche Justine Mattera e la sorella Jessica: qualche tempo fa la Mattera aveva raccontato dei problemi di salute della sorella Jessica, uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita. “Avevano detto che non ce l’avrebbe fatta e pure un prete era arrivato a darle l’estrema unzione. Ci mancano ancora molti passi prima del trapianto del cuore ma io sono ottimista e grata ai medici bravissimi che la stanno curando”, aveva scritto a novembre del 2023 su Instagram.

Tra gli ospiti è presente Alberto Urso, che ha mosso i suoi primi passi ad Amici e oggi ha ottenuto un successo internazionale. Grande attesa per Alessandra Martines, che concederà un’intervista-ritratto alla conduttrice Toffanin. Ai presenti si aggiunge l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, che invece è accompagnata dal papà. La Langella si è sposata da poco con Andrea Dal Corso.

Infine, tra gli ospiti di Verissimo del 14 dicembre 2024 c’è anche Camilla Mancini, figlia dell’allenatore Roberto, che parla del romanzo Sei una farfalla. La Mancini aveva già commosso nelle scorse settimane durante il monologo a Le Iene. “Avete ragione, sono diversa e mi sono sentita così per tutta la vita. Ho deciso di raccontare le mie esperienze anche per sostenere chi vive una situazione simile e soffre in silenzio. Ho deciso che gli attacchi di panico e di ansia, nemici silenziosi, servono per farmi capire che è arrivato il momento di permettermi di essere vulnerabile. È quasi spaventoso ma voglio fidarmi di me, voglio provarci. La mia non è una guerra e, se mai lo è stata, è finita. Posso togliere l’armatura”.

Dove vedere Verissimo e quando va in onda

Il talk show Verissimo va in onda ogni sabato e domenica: è giunto alla sua 29esima edizione. Tra le colonne portanti di Canale5 e di Mediaset, al sabato va in onda a partire dalle 16,30 fino alle 18,45 circa su Canale5, mentre alla domenica inizia alle 16,00, dopo Amici di Maria De Filippi. Il programma va in onda in replica su La5, ma per chi vuole rivedere la puntata c’è sempre Mediaset Infinity.