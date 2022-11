Valeria Marini a “Oggi è un altro giorno”: mamma Gianna si scaglia contro Malgioglio

Fonte: Ansa Valeria Marini

Nel salotto di Oggi è un altro giorno è arrivata Valeria Marini, che ha parlato della sua avventura a Tale e Quale Show. La soubrette, che è una delle protagoniste del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha parlato di questa ennesima esperienza televisiva, che le sta regalando grandi soddisfazioni, ma non solo. A farle una sorpresa la padrona di casa Serena Bortone, che ha invitato in studio la madre Gianna, che non ha risparmiato i commenti proprio sulla partecipazione della figlia alla trasmissione.

Valeria Marini, l’avventura a Tale e Quale Show e le parole di mamma Gianna

Ospite di Oggi è un altro giorno, Valeria Marini ha parlato della sua nuova esperienza televisiva, quella a Tale e Quale Show. La soubrette si sta rivelando una delle grandi protagoniste nella trasmissione campione di ascolti di questa stagione, anche se di salire sul podio non ne ha nessuna intenzione: “Io ho già vinto: ho il consenso del pubblico, che mi fa sentire tutto il suo affetto”, ha confessato.

E mentre raccontava della sua esperienza nel programma, dove sta dimostrando grande caparbietà e determinazione, è arrivata mamma Gianna, che non ha risparmiato dei commenti su Cristiano Malgioglio, che puntata dopo puntata ha riservato alla Marini critiche e considerazioni taglienti sulle sue esibizioni.

La Orrù è arrivata in studio lasciando a bocca aperta la figlia, senza nascondere un certo astio verso Malgioglio, uno dei giurati più severi con le performance della soubrette a Tale e Quale Show. “Quello di Cristiano è un gioco che non capisco, forse sono limitata. A me non diverte – ha tuonato Gianna – e non c’entra Valeria, è in senso assoluto”.

Molto amareggiata, la madre dell’attrice ha aggiunto: “C’è un limite oltrepassato il quale non sei più spiritoso. Sei aggressivo e offensivo“, ha sentenziato. Gianna ha raccontato di aver avuto un confronto con il giurato, difendendo a spada tratta il lavoro della figlia.

La Marini però ha voluto abbassare i toni, cercando anche il lato positivo della vicenda: “Questo gioco di ‘distruggere’ le mie esibizioni ha creato un’attenzione del pubblico che non mi aspettavo: la gente mi scrive sui social, mi supporta, l’effetto è stato contrario”. E ha ammesso che lo show le ha regalato tanto: “Ho scoperto che mi piace mettermi in gioco, che mi so emozionare tanto, come con l’esibizione di Marylin Monroe: ero talmente emozionata che mi tremavano le gambe”.

Valeria Marini e le critiche taglienti di Malgioglio

Mamma Gianna ha confessato di essere stata ferita dai commenti acidi di Cristiano Malgioglio e di non aver visto le ultime due puntate dello show di Rai 1. Sebbene nel salotto di Oggi è un altro giorno Valeria abbia mantenuto un atteggiamento positivo, le critiche del severissimo giurato non le sono certo scivolate addosso, come ha raccontato qualche tempo fa nel programma Da noi ruota libera.

Intervistata da Francesca Fialdini, la soubrette aveva confessato: “Nell’ultima puntata ci sono rimasta male. Aveva preparato tutto con i cartelli dopo Shakira. Mi aveva avvertita che mi avrebbe distrutta. Ho avuto poi uno sfogo, anche perché c’è stato un grande lavoro da parte mia, degli addetti al trucco e della vocal coach. Nessuno pretende d’essere come Shakira. Mi ha provocato una crisi, continuata anche dopo la puntata”.