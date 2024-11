Valeria Golino a Belve replica pungente a Scamarcio. E poi svela: “Ho provato tante droghe”

Fonte: IPA Valeria Golino a Belve

È il turno di Valeria Golino a Belve. L’attrice e regista è stata intervistata da Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai2 martedì 26 novembre. Esattamente una settimana dopo l’intervista di Riccardo Scamarcio, ex fidanzato storico della Golino che non ha potuto fare a meno di parlare del rapporto con il collega. Un rapporto rimasto civile dopo la separazione anche se Valeria non ha esitato a lanciare qualche stoccata al pugliese.

Le dichiarazioni di Valeria Golino a Belve

Dopo la discussa intervista a Riccardo Scamarcio della scorsa settimana, arriva a Belve quella a Valeria Golino, che è stata compagna dell’attore per ben dieci anni. Alla domanda di Francesca Fagnani sull’amore della sua vita Valeria ha risposto: “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”.

A proposito della fine della relazione con Riccardo Scamarcio, l’attrice e regista ha ammesso: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. A quel punto la Fagnani ha ricordato le parole rilasciate dal 45enne nella sua ospitata a Belve, ovvero “con Golino non finisce mai il vero amore”. Valeria ha replicato in maniera piuttosto pungente, quasi una frecciata all’ex compagno: “È un attore molto bravo”. Poi però ha aggiunto: “È una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

Nello studio di Belve Valeria Golino ha poi confessato i suoi dolori più grandi: la morte del padre e la perdita del bambino che aspettava. “I giorni più brutti della mia vita sono stati quando è morto mio padre – ha dichiarato – e quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente sia spiritualmente”.

Fonte: IPA

Valeria Golino e l’uso delle droghe

“Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito – ha raccontato Valeria Golino -. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose. Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”. “Quando le ha provate che ha visto?”, ha dunque chiesto Francesca Fagnani. “Tante cose belle!”, ha risposto l’attrice sorridendo.

In più Valeria Golino ha confessato di aver fatto qualche canna di troppo sul set di Rain Main – L’uomo della pioggia, film del 1988 (e vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino) in cui è stata protagonista insieme a Tom Cruise. “Ma non l’ho più fatto da allora. Cioè, non l’ho più fatto sul lavoro”, ha assicurato. “Lo sente ancora Tom Cruise per davvero, non come Flavia Vento?”, ha chiesto la Fagnani. “Tempo fa tramite un’amica comune ci fu un suo invito a rivedersi…”, ha fatto sapere la Golino.

A Belve la 59enne si è inoltre definita “una diva di altri tempi”, ma successivamente ha aggiunto: “Ero bella, però non lo sono più. Il mio sedere che per anni è stato il mio punto forte ora sta cambiando forma. Non mi piaccio più, ma non abbastanza da fare ginnastica! Sono una specie di promessa non mantenuta. Sembro più sexy di quello che sono”. Divertente il commento della Fagnani: “Una truffa praticamente!”.