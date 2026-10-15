Chi veste Alessandra Mussolini a Uomini e Donne tra piume, frange e lustrini

IPA Alessandra Mussolini

Quando Alessandra Mussolini fa il suo ingresso in studio, è praticamente impossibile che passi inosservata. Nell’inedito ruolo di opinionista a Uomini e Donne, l’ex parlamentare e vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello VIP ha portato nel dating show la sua energia esplosiva. Energia che si traduce alla perfezione nei look “esagerati” a suon di piume svolazzanti, paillettes e frange che portano la firma del brand Les Bumè.

Le creazioni di Les Bumè

La mente creativa dietro le ultime apparizioni televisive di Alessandra Mussolini è la stilista Annarita Buonanno, che insieme a Michele Menditto, ha fondato il marchio Les Bumè ad Aversa, in provincia di Caserta. Made in Italy ed eccellenza sartoriale sono i cardini della maison e ogni capo è una creazione unica, realizzata da sarte esperte.

Per i modelli sfoggiati dalla Mussolini, Les Bumè combina tessuti come il crêpe e la seta, arricchendoli con cristalli luminosi, ricami preziosi e bordature di piume, tutti elementi perfetti per esaltare la sua personalità esuberante e amabilmente sopra le righe.

Dal Grande Fratello VIP allo studio di Uomini e Donne

Alessandra Mussolini ha scelto gli abiti della maison campana già durante l’esperienza al Grande Fratello VIP, che l’ha vista trionfare anche in quanto a stile: puntata dopo puntata, ha sfoggiato raffinati completi in seta a pigiama con polsini piumati e abbaglianti mini dress fascianti, ricamati di pietre e paillettes.

Il culmine di questo “sodalizio” è esploso durante il Plumage Party, un evento esclusivo che la Mussolini ha organizzato al Palazzo Brancaccio di Roma per festeggiare la sua vittoria nel reality. Per questa serata speciale, ha accolto gli ospiti con uno scenografico abitino con paillettes e vistose piume gialle.

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Forte del successo nel reality di Canale 5, Alessandra Mussolini è approdata nel cast di Uomini e Donne, debuttando nell’inedito ruolo di opinionista al fianco di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Naturalmente, anche per il suo primissimo ingresso in studio ha indossato una creazione del brand: un vivacissimo mini abito turchese senza spalline ricoperto da una nuvola di piume. Il suo tocco personale? L’opinionista è scesa a piedi nudi dalle scale, stringendo le scarpe con il tacco in mano.

Anche nel corso delle puntate successive ha continuato a indossare capi della maison, come il modello Vivian con ricami luminosi e una cascata di piume, in una tenue tonalità cipria dall’effetto nude. Per non parlare del delizioso abito bianco che ha scelto per la sua intervista a Verissimo andata in onda lo scorso settembre, e ancora la versione in rosso del modello Vivian che ha indossato in occasione della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello VIP, di cui è stata ospite in quanto vincitrice della precedente.

Look scenici del genere hanno il potere di tradurre in stoffa e dettagli la sua personalità, ma anche di sdrammatizzare ogni diverbio (che nello studio di Uomini e Donne non mancano mai), ricordandoci che avere stile vuol dire anche avere il coraggio di non prendersi troppo sul serio.