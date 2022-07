Unomattina, il futuro di Massimiliano Ossini

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Tempo di esperimenti in casa Rai e di nuove organizzazioni, specie per quanto riguarda Rai Uno, che nella nuova stagione televisiva non ha annunciato grandissime novità in fatto di programmi, ma si appresta a modificare format e struttura di quelli già in essere.

Così, per Massimiliano Ossini arriva la possibilità di fare il salto di qualità. Il conduttore di Linea Bianca e Kalipè sta dimostrando di essere in grado di gestire anche un contenitore in diretta come Unomattina Estate e per questo c’è chi vorrebbe lasciarlo proseguire anche durante la versione invernale.

Massimiliano Ossini verso la conferma a Unomattina

Tutto nasce dalla riorganizzazione delle strutture in Rai, con la nascita della Direzione intrattenimento day time, autonoma e scorporata rispetto alla parte di informazione. Per questo motivo, già nella versione estiva di Unomattina assistiamo all’inserimento di Tgunomattina, programma a sé all’interno del contenitore condotto da Ossini che si occupa esclusivamente di cronaca e attualità.

Un esperimento, per il momento, non sempre soddisfacente per chi guarda, ma che potrebbe trovare una sua dimensione definitiva nel palinsesto invernale in cui Unomattina vedrebbe la sua durata ridotta a una sola ora, dalle 9 alle 10. In quest’ottica si inserisce la possibilità – sempre più concreta secondo le indiscrezioni raccolte da TvBlog – di rivedere Massimiliano Ossini alla conduzione, per dare continuità al format e non stravolgere troppi addendi che rischierebbero di confondere il pubblico.

Unomattina, la rivoluzione estiva e i progetti futuri

Il cambiamento in atto a Unomattina può essere definito a tutti gli effetti come una rivoluzione. Il contenitore mattutino di Rai Uno, nato addirittura nel lontano 1986, è stato il primo esperimento di collaborazione tra rete e testata giornalistica e da allora ha fatto della commistione dei due generi – intrattenimento e informazione – un suo marchio di fabbrica.

L’estate 2022 rappresenta uno spartiacque, con la divisione in due parti del programma che vede da un lato Tgunomattina, diretto dalla stessa Monica Maggioni che dirige il Tg1, e dall’altro Unomattina Estate, condotto attualmente da Massimiliano Ossini e che si concentra più sul costume e su temi del vivere quotidiano. Una separazione che non sempre ha lasciato soddisfatto il pubblico, ma che si appresta a essere riconfermata anche in autunno, anche se non è escluso qualche aggiustamento. Unomattina andrà in onda – come detto – dalle 9 alle 10, facendo da traino a Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele e riconfermato anche per la stagione 2022-2023. Prima la mattinata sarà affidata alla redazione del Tg1, con la sua versione estesa.

Unomattina, il futuro di Roberta Capua

In un primo momento si è ipotizzato che la versione autunnale del contenitore di Rai Uno potesse essere affidata a Roberta Capua, attualmente impegnata alla conduzione di Estate in diretta, con ottimi risultati in termini di ascolti e critica. Del resto la conduttrice è una garanzia di affidabilità, eleganza e competenza e aveva già dimostrato tutte le sue capacità lo scorso anno. Nel caso in cui dovesse effettivamente sfumare la possibilità di presentare Unomattina, siamo certi che Rai Uno la terrebbe in considerazione per altri programmi in palinstesto.