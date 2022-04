Palinsesti Rai e Mediaset estate 2022: cosa vedremo in TV tra repliche e novità

Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

La stagione televisiva 2021/2022 sta per giungere all’estate: tempo di rinnovamenti, di repliche, ma anche di novità. La TV ci tiene compagnia durante i mesi più caldi dell’anno, in particolare da giugno a settembre, proponendo qualche chicca. Oltre al daytime e ad alcune produzioni di nuova uscita, non mancheranno delle repliche. Scopriamo i palinsesti dell’estate 2022 di Rai e Mediaset: cosa avremo modo di vedere in TV.

Rai, palinsesto estate 2022: cosa proporrà nelle varie fasce

In base alle anticipazioni, sulla Rai saranno presenti Massimiliano Ossini e Maria Soave con Unomattina Estate. Sempre nella fascia mattutina, sarà previsto Camper, un appuntamento imperdibile del mezzogiorno in diretta. Potremo dunque scoprire alcuni dei posti più affascinanti del nostro Paese, e relative prelibatezze insieme a Tinto e ai suoi ospiti. Secondo quanto anticipato da TvBlog, al suo fianco potrebbe esserci Roberta Morise, reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi.

Il pomeriggio di Rai si suddividerà tra le fiction ed Estate in Diretta: il contenitore è stato affidato a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Per quanto riguarda le fiction, tuttavia, segnaliamo Sei Sorelle, che è un nuovo arrivo che incuriosirà il pubblico. Al preserale avremo modo di vedere Reazione a Catena (con Marco Liorni) e Techetechetè.

Le repliche di Rai, naturalmente, non mancheranno: da Lolita Lobosco fino agli show Top Dieci e The Voice Senior, si rivedrà in TV Don Matteo 12. Tra le novità, per settembre è previsto il Music Awards, così come serate-evento a Raffaella Carrà, Lucio Dalla e ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

Mediaset, palinsesto estate 2022: tra repliche e serie

Quali sono le novità in casa Mediaset per il periodo estivo da giugno a settembre 2022? Ormai è certo che mancherà il reality show dell’estate per eccellenza: Temptation Island non tornerà in TV con il conduttore Filippi Bisciglia. Al suo posto è stato tentato un “esperimento” in primavera – Ultima Fermata, con Simona Ventura alla conduzione – che però non ha raccolto i risultati sperati.

Mediaset, tuttavia, ha scelto di puntare sull’intrattenimento e sulle novità, senza dimenticare qualche replica vincente. Sul fronte serie TV, sappiamo che c’è grande attesa per L’Ora – Inchiostro contro Piombo, con l’attore Claudio Santamaria. Non mancano ulteriori novità, tra cui Passaporto per la Libertà, New Amsterdam, Grand Hotel, Giustizia per Tutti.

Tra le repliche proposte da Mediaset, invece, troviamo Zelig, Scherzi a Parte, D’Iva, Michelle Impossible (che ha collezionato un discreto successo) e Lo Show dei Record. In base a quanto anticipato da Publitalia, è in corso una nuova produzione news, che dovrebbe andare in onda nei martedì d’estate. Il pomeriggio di Mediaset, invece, è stato affidato a Un altro domani, soap spagnola: Uomini & Donne, infatti, andrà in “vacanza” come di consueto.

In ogni caso, ricordiamo che l’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda fino alla fine di giugno: ormai, quasi tutti i reality show di Mediaset tendono ad allungarsi, basti pensare alla sesta edizione del GF Vip, che è durata quasi sei mesi. Inizialmente, la finale dell’Isola era preventivata per il 27 di maggio, ma è stata spostata ufficialmente al 27 giugno.