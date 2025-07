Ultimo, la scaletta del concerto all’Olimpico 2025 (con un annuncio speciale)

IPA Ultimo

Ultimo torna a Roma: il 10, l’11 e il 13 luglio sono le date dei concerti di Ultimo allo Stadio Olimpico. Dopo aver infiammato Lignano Sabbiadoro, Ancona e Milano, il cantante arriva nella sua Capitale: il terzo sarà anche il suo decimo live dall’ambito palcoscenico romano, un concerto che si trasformerà in un evento unico, come ha annunciato lui stesso sui social.

Gli annunci di Ultimo: le sorprese al pubblico

Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, terrà a Roma il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico, sold out come tutti gli altri show. E farà una sorpresa ai suoi fan, come ha annunciato sui social: “Stasera la prima di 3 date all’Olimpico. Sono sold out da mesi e so che tanti di voi non sono riusciti a prendere il biglietto. Domenica – 13 luglio – per il mio decimo Stadio Olimpico ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato“.

Ultimo si riferisce al parchetto di San Basilio che gli è stato intitolato proprio dai fan: “Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente. È un mio regalo per dimostrarvi l’amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la decima volta all’Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato”.

Ma non è tutto per festeggiare questo traguardo speciale, il cantante ha annunciato che proprio in quella data farà l’annuncio più importante della sua carriera: “Quella sera annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi”. Non ha svelato ulteriori dettagli, ma tra i fan c’è grande attesa per scoprire di cosa si tratta.

Per molti si tratterebbe del già chiacchieratissimo “Raduno degli Ultimi”, un mega-evento previsto per il 2026 che, secondo gli indizi disseminati anche nel videoclip del nuovo singolo Bella davvero, dovrebbe tenersi alla Vela di Calatrava, a Tor Vergata, trasformando un concerto in una vera e propria adunata generazionale.

La scaletta del concerto di Ultimo a Roma

Ultimo è pronto a far emozionare il suo pubblico per tre serate indimenticabili all’Olimpico di Roma, la sua città. Dopo le tre date romane, il tour proseguirà il suo viaggio verso sud con le tappe allo Stadio San Filippo di Messina e allo Stadio San Nicola di Bari.

