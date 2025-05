Tutto quello che ho, come finisce l’ultima puntata della serie con Vanessa Incontrada

Fonte: IPA Vanessa Incontrada

L’ultima puntata di Tutto quello che ho ha lasciato i fan senza parole: colpi di scena durante l’episodio conclusivo della stagione andata in onda mercoledì 30 aprile su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La fiction, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, ha come protagonista Vanessa Incontrada: come si è conclusa.

Tutto quello che ho, dove eravamo rimasti

La scomparsa di Camilla (Margherita Attorre), ha distrutto la famiglia Santovito. I genitori, che hanno scoperto i tanti segreti della figlia, sono sempre più lontani. Ognuno ha portato avanti le sue indagini, e ognuno insegue la sua verità. Lavinia (Vanessa Incontrada) e Matteo (Marco Bonini) vivono in costante tensione. Il figlio minore Roberto (Edoardo Miulli) ruba la pistola d’ordinanza del padre per farsi giustizia da solo.

Lavinia deve accettare quella che appare una inesorabile realtà: Kevin (Ibrahima Gueye) è colpevole, tutte le prove sono contro di lui. Aveva ragione quindi Matteo, il marito poliziotto? Ma il suo istinto le suggerisce che è un’altra la verità: un dettaglio infatti la porta a pensare che non è Kevin il colpevole da accusare. E la realtà potrebbe essere ancora più terribile da accettare…

Come finisce Tutto quello che ho

Dopo un periodo di lontananza, Lavinia e Matteo si riavvicinano quando l’uomo inizia a indagare nuovamente sulla morte di Camilla. Kevin viene arrestato e confessa l’omicidio di Camilla in carcere. Ma è stato veramente Kevin a uccidere Camilla? Il traffico di prostituzione di Feisal sembra nascondere uno schema più grande. Proseguendo le ricerche insieme, Matteo e Lavinia scoprono che Camilla stava aiutando una ragazza incinta.

Matteo capisce il sistema escogitato da Feisal: alcune ragazze di origini africane portano avanti una gravidanza con un ovulo fecondato da una coppia europea. Dopo il parto, le ragazze vengono pagate. Nel frattempo, Kevin viene aggredito in carcere. Matteo vuole arrestare Feisal e viene seguito dalla sua collega Claudia (Alessia Giuliani).

Nel finale di Tutto quello che ho, scopriamo chi è il vero colpevole della morte di Camilla: con un colpo di scena veniamo a sapere è stata Claudia a uccidere Camilla. La poliziotta e amica di Matteo doveva nascondere i traffici di Feisal perché anche lei ne è stata complice. Camilla aveva scoperto il sistema di Feisal e il coinvolgimento di Claudia, ma la donna non era disposta a perdere sua figlia. La notte dell’omicidio, Claudia ha chiamato Camilla con il cellulare usa e getta e l’ha aggredita nei campi di mais.

La donna vuole uccidere Matteo per nascondere il suo segreto, ma l’intervento di Lavinia porta all’arresto della donna: Claudia confessa di aver ucciso Camilla e racconta come ha portato la polizia a incolpare Kevin. E così Lavinia e Matteo riescono finalmente ad avere giustizia.

Dove vedere la serie

Per chi si fosse perso l’ultima puntata della serie o volesse riguardarla dall’inizio, gli episodi della fiction Tutto quello che ho sono visibili on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.