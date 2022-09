Totti-Blasi, Nuccetelli a “Domenica In”: “Francesco è stato abbandonato”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

A Domenica In tiene banco la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: in studio, tra gli ospiti di Mara Venier, c’è anche Alex Nuccetelli. Grande amico dell’ex Capitano della Roma, Nuccetelli confessa come ormai da anni la coppia abbia dovuto far fronte a problematiche nel loro matrimonio. Secondo lui, infatti, i primi segnali di crisi si sono manifestati dopo l’addio di Totti al calcio: un passaggio-chiave nella sua vita nel quale, tuttavia, non avrebbe ricevuto l’adeguato sostegno da parte della conduttrice.

Alex Nuccetelli commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nello studio di Domenica In, in occasione della seconda puntata di questa nuova edizione, Mara Venier ha voluto affrontare uno degli argomenti caldi di questa estate: la chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la discussa intervista dell’ex calciatore al Corriere della Sera. Il gossip piomba così nel programma di Rai1, con la conduttrice che ha chiamato a raccolta numerosi ospiti per commentare la vicenda. Tra questi figura anche Alex Nuccetelli, uno dei più stretti amici di Francesco Totti, colui che fece incontrare per la prima volta l’ex Capitano e la conduttrice Mediaset.

Intervenuto in studio durante il talk, Alex Nuccetelli chiarisce alcuni aspetti sulla vicenda: “Io li ho conosciuti entrambi molto bene, negli anni sono rimasto un po’ più amico di Francesco, ma non so perché, non lo so spiegare perché negli anni c’è stata questa evoluzione”.

Francesco Totti è un punto fisso nella cerchia di amicizie di Alex Nuccetelli, che si dice convinto del rispetto che l’ex Capitano ha sempre portato verso Ilary Blasi: “Lui è sempre stato quello più riconoscente di avergli presentato la compagna di vita, che Francesco ha rispettato in tutti i modi possibili”.

Alex Nuccetelli: “Totti si è sentito veramente solo”

L’intervento di Alex Nuccetelli a Domenica In entra nel merito della questione quando rivela quale sia stata una possibile causa scatenante della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’addio al calcio dell’ex Capitano della Roma è stato infatti un punto di svolta anche nella relazione con la conduttrice che, a dire di Nuccetelli, non lo avrebbe sostenuto a dovere: “La coppia da anni aveva altre problematiche, ma non voglio entrare nel merito della situazione. La fine del calcio ha rappresentato un grosso sconforto per lui. Quando questo avviene, la cosa fondamentale è avere le persone vicine che ti vogliono bene. Lui si è sentito veramente solo“.

Alex Nuccetelli confessa così come Francesco Totti si sia di fatto sentito abbandonato dopo l’importante svolta nella sua carriera. E aggiunge un altro dettaglio sul rapporto con Ilary Blasi: “Questa unione gli ha fatto perdere dei colpi e delle sicurezze che ha sempre avuto. Perché Francesco nasce con una forza bellissima, che è stato il suo background”.

L’ospite in studio ribadisce come le cose nella coppia non funzionavano ormai da tempo e cerca di prendere le difese di Francesco Totti, bersagliato dalle critiche dopo l’intervista al Corriere della Sera: “Non dico che lui è l’esempio su tutto, ma Francesco è una persona buona”.