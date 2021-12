The Voice Senior: la sorpresa di Iva Zanicchi, la vera star della serata

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

The Voice Senior è arrivato alla terza puntata e non smette di regalare grandi emozioni e colpi di scena: il talent dedicato agli artisti over 60 con la passione per la musica e per il canto e giunto alla seconda edizione, infatti è arrivata sul palco dello show, stupendo tutti.

The Voice Senior, Iva Zanicchi fa una sorpresa a Orietta Berti

Vestita di un blu intenso, con tanta voglia di giocare e sorprendere la giuria composta dai colleghi Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè e dall’amica Orietta Berti, Iva Zanicchi si è esibita durante le blind audition, le audizioni al buio che stanno permettendo ai giurati di formare le squadre che gareggeranno per il premio finale.

Dopo un primo momento di smarrimento, i giudici sono arrivati ben presto al mistero che aleggiava di fronte a quella voce “conosciuta” da tutti: c’era proprio Iva Zanicchi sul palco di The Voice Senior. “Avevo il terrore che non si girasse nessuno”, ha detto scherzando l’Aquila di Ligonchio, e poi, rivolgendosi a Clementino, ha replicato: “Solo lui ha tentennato, ora vado lì e lo schiaffeggio”.

A rimanere a bocca aperta è stata però l’amica Orietta Berti, che ha ammesso di aver sentito al telefono la cantante poco prima del programma: “Te l’ho fatta”, ha detto ridendo Iva, che alla fine ha deciso di rimanere al fianco proprio di Clementino per una breve parentesi della puntata.

Orietta Berti, stella dello show

Certamente la vera star della puntata è stata Iva Zanicchi, che ha stupito tutti con la sua performance inaspettata. Eppure, ancora una volta, a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori è sicuramente Orietta Berti, icona della musica italiana, e grande rivelazione del talent show.

La Berti sta vivendo una vera e propria rinascita in quest’ultimo periodo: reduce dal successo del Festival di Sanremo e del tormentone estivo di Mille con Fedez e Achille Lauro, sta letteralmente vivendo una seconda giovinezza artistica.

È stata all’altezza delle aspettative, mettendosi in gioco, riuscendo a coniugare tutta tutta la sua esperienza in ambito musicale e la sua verve che non smette mai di sorprendere. Forse è proprio per questo che Orietta piace così tanto a tutte le generazioni: è un’artista a tutto tondo, capace di parlare proprio a tutti. “Per me è tutto nuovo, mi hanno detto che ci sono dei talenti straordinari quest’anno” – aveva detto la cantante – “Mi sono già un po’ emozionata, quindi sarà un miscuglio di commozione e di soddisfazione, poter scegliere un talento e poterlo condurre fino alla fine”.