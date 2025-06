Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia stregato dalle tentatrici. La reazione di Pamela Camassa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 e Filippo Bisciglia svela di essere rimasto stregato dalle corteggiatrici dello show. Il conduttore è legato da diversi anni a Pamela Camassa, showgirl e modella conosciuta qualche anno dopo l’uscita dal Grande Fratello.

Temptation Island 2025, la confessione di Bisciglia sulle tentatrici

Intervistato dal settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha parlato della nuova stagione di Temptation Island, ma soprattutto di amore. Il conduttore è fidanzato da moltissimi anni con Pamela Camassa, ma ha raccontato di essere rimasto stregato da alcune tentatrici.

“Se ho mai pensato che una single sia il mio tipo? Ogni tre minuti – ha detto -. Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni”. Filippo Bisciglia ha poi svelato la reazione di Pamela Camassa. “Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più – ha rivelato -. E anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo. E quando smetti di ridere che è finita”.

“Se dovessi lasciare Pamela – cosa che non farei mai – non lo farei per una femme fatale – ha poi aggiunto il presentatore -. Mi colpirebbe una persona vera. E per le donne vale lo stesso: si aprono con uomini che le ascoltano, che fanno domande. E una questione di narrazione, non di seduzione”.

La coppia è legata da più di 12 anni e, anche grazie alla conduzione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha sviluppato una grande conoscenza riguardo relazioni e sentimenti. “Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di essere capiti. Temptation Island ci mostra proprio questo: che a volte una frase detta nel modo giusto vale più di mille gesti eclatanti. Il pubblico si immedesima perché in fondo ci siamo passati o ci stiamo passando tutti”.

Le anticipazioni di Temptation Island 2025

Spazio poi alle anticipazioni su Temptation Island 2025. Quest’anno lo show non si svolgerà in Sardegna, ma in Calabria, in una nuova location. “La spiaggia è meravigliosa – ha rivelato il presentatore -. Hanno ricostruito tutto: i villaggi, le camere, le aree comuni. Ma ci sono dettagli nuovi bellissimi: piscine trasparenti, spazi più ampi, un falò gigantesco. Mi ha ricordato le mie estati da bambino a Praia a Mare. E poi siamo stati accolti. E, aggiungo che purtroppo, si mangia benissimo, ho messo su almeno due o tre chili”.

Fra le presenze fondamentali del programma c’è Maria De Filippi che segue da vicino le storie delle coppie. “La sento sempre, è a capo di tutto – ha spiegato -. Maria sa tutto. È incredibile. È coinvolta, appassionata, precisa. E ha un vero amore per Temptation”.

Temptation Island 2025 inizierà il 3 luglio con una prima puntata che, secondo le indiscrezioni, sarà da subito scoppiettante. Non andrà in onda l’incidente della barca di cui si era parlato molto nei giorni scorsi, ma i telespettatori potranno scoprire le coppie dello show.

In queste settimane, grazie alle clip diffuse dalla redazione, abbiamo scoperto Alessio e Sonia M., fidanzati da 7 anni, ma in crisi; Simone e Sonia B. in dubbio riguardo la convivenza. Ma anche Sara e Valerio, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario.