Techetechetè, le anticipazioni della puntata di oggi 2 luglio 2025

IPA Ornella Vanoni

Torna l’appuntamento dedicato ai tesori dell’archivio storico Rai: questa sera alle 20.30 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di Techetecheté. Il celebre contenitore televisivo dall’irresistibile e affascinante sapore nostalgico, ideato dal giornalista Michele Bovi, torna nella puntata del 2 luglio con un nuovo tema dal titolo Canzoni in Gondola.

Tutti pronti dunque per vivere un nuovo viaggio emozionale nella memoria televisiva italiana, dove la leggerezza incontra la profondità di una cultura condivisa, rendendo ogni scena un piccolo patrimonio da riscoprire. Stasera sarà la volta delle canzoni che hanno reso celebre la kermesse La Gondola d’Oro.

Anticipazioni Techetechetè: il 2 luglio rivivono le Canzoni in gondola

Per chi è cresciuto tra gli anni ’70 e ’90, la Gondola d’Oro rappresenta molto più di una semplice manifestazione musicale: era un vero e proprio rito collettivo. Si trattava infatti di un premio assegnato durante la Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, che si teneva annualmente dal 1965 al 1981.

Il premio veniva assegnato sia a cantanti italiani che internazionali, e a volte venivano premiate anche vendite significative di dischi durante l’anno. Un appuntamento fisso sul piccolo schermo che, puntualmente, portava a casa degli italiani le voci più amate della musica leggera, in un’atmosfera sospesa tra sogno e spettacolo. A rendere tutto ancora più magico, la cornice ineguagliabile di Venezia e del Lido, con le sue acque scintillanti e i suoi scorci da cartolina, perfetti per celebrare la musica e il glamour.

Trasmessa in diretta televisiva, la Gondola d’Oro univa in modo unico l’eleganza della città lagunare all’energia dei nuovi brani del momento, ospitando sul suo palco artisti italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica. Un mix unico di stile, tradizione e innovazione, capace di offrire esibizioni memorabili e momenti carichi di emozione, rimasti nel cuore di intere generazioni.

Oggi, dopo la puntata del 1 luglio dedicata all’indimenticabile programma Milleluci, quel mondo rivive grazie a Canzoni in gondola, l’omaggio raffinato e nostalgico di Techetecheté che ripercorre i momenti più significativi delle edizioni passate, a partire dalla primissima. Una narrazione che alterna immagini d’epoca, performance iconiche e aneddoti curiosi, ricostruendo l’atmosfera irripetibile di un’epoca in cui la musica era ancora capace di unire, emozionare e sorprendere.

Canzoni in gondola dunque non è solo un viaggio nella memoria, ma anche un modo per riscoprire la bellezza di una televisione che sapeva raccontare la musica con grazia, senza rinunciare al divertimento.

Per chi l’ha vissuta, è un tuffo al cuore. Per chi non c’era, l’occasione di scoprire una pagina luminosa della cultura popolare italiana. Per tutti, un invito a lasciarsi trasportare dalla magia delle Canzoni in gondola.

Canzoni in gondola a Techetecheté: chi erano i protagonisti

Questa sera dunque rivivremo grazie a Techetecheté la magia di quelle voci e di quei brani rimasti ormai nell’immaginario collettivo: ma chi erano i protagonisti storici di quell’appuntamento musicale così affascinante e ricercato?

Tra gli interpreti che hanno reso celebre la manifestazione non possiamo non ricordare naturalmente Orietta Berti, primissima vincitrice del Premio durante la prima edizione risalente al 1965. Quell’anno la cantante vinse con il brano Tu sei quello, ma con lei in gara c’erano altri grandi nomi come Mina e Claudio Villa.

Negli anni successivi, e fino al 1992 anno in cui la kermesse – che aveva nel frattempo cambiato nome in La vela d’oro – chiuderà i battenti con la vittoria di Mietta, si contenderanno la celebre Gondola d’oro cantanti del calibro di Fausto Leali, Franco Battiato, Gigliola Cinguetti, Sergio Endrigo, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Mia Martini e tantissimi altri.

Un tripudio di musica, italiana e non solo, di altissimo livello che rivivrà questa sera nella speciale puntata di Techetechetè proprio dedicata alle canzoni in gondola.