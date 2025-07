Techetechetè, le anticipazioni della puntata di oggi 1 luglio 2025

IPA Raffaella Carrà

Techetechetè torna stasera con il consueto fascino della nostalgia. Un appuntamento sentimentale, potremo definirlo, con il nostro passato. Ogni anno, è un filo che unisce generazioni attraverso la memoria visiva, musicale e culturale del nostro Paese. E la puntata di oggi, 1 luglio 2025, è di certo un omaggio alla grandezza della televisione italiana, con un focus speciale su uno degli spettacoli più eleganti e visionari della nostra storia: il varietà condotto da Raffaella Carrà e Mina nel 1974, l’indimenticabile Milleluci.

Techetechetè, le anticipazioni dell’1 luglio

Il 1° luglio si riparte da un programma che ha fatto epoca, ma che ancora conserva una contemporaneità disarmante. Era il 16 marzo 1974 quando andava in onda la prima puntata dello spettacolo del sabato sera firmato da Antonello Falqui. Otto serate, fino all’11 maggio, per celebrare con stile e leggerezza l’intero arco dell’intrattenimento italiano: dal café-chantant alla radio, dall’avanspettacolo alla commedia musicale, fino alla televisione, regina indiscussa di quegli anni.

La puntata di Techetechetè in onda oggi rende omaggio non solo alle due icone assolute — Mina e Raffaella Carrà — ma anche al talento visionario di Falqui, di cui nel 2025 ricorre il centenario della nascita. La regia era il suo pennello, le luci il suo inchiostro e i costumi e le scenografie la tela su cui dipingeva emozioni di Milleluci. E lo farà rivivere con sequenze originali, interviste d’epoca e momenti musicali restaurati con cura.

Mina e Raffaella Carrà di nuovo insieme

Solamente otto puntate, ma tante bastarono per scrivere una pagina indelebile dello spettacolo italiano. Fu quello l’ultimo show televisivo di Mina, che decise di salutare il piccolo schermo con una prova di versatilità totale perché cantava, ballava e recitava. Accanto a lei, una Carrà al massimo del suo fulgore, travolgente, ironica e sofisticata come sempre. Insieme erano magia allo stato puro.

Nella puntata di oggi, Techetechetè restituisce al pubblico quell’emozione con una selezione dei numeri più significativi. Non manca l’energia della sigla, la raffinatezza delle scenografie, la complicità tra due donne che hanno incarnato — con stili diversissimi — l’anima stessa dello spettacolo. Un’arte del varietà che oggi sembra lontana, eppure, grazie a serate come questa, è più viva che mai.

Il tributo ad Antonello Falqui

Il tributo ad Antonello Falqui diventa così necessario. E proprio ora che la televisione corre veloce e a volte si dimentica delle sue radici, Techetechetè ci ricorda che fu lui a concepire programmi come Studio Uno, Senza Rete, e proprio lo show con Mina e Carrà. Regista rigoroso, elegante, ossessionato dal dettaglio e dalla bellezza, trasformava ogni varietà in uno spettacolo teatrale. E non lo faceva da solo: con lui, una squadra di grandi artigiani dell’immagine e del suono, che lavoravano come in una bottega rinascimentale.

Nel collage curatissimo che la puntata propone, ritroveremo anche frammenti rari con ospiti come Adriano Celentano, Aldo Fabrizi, le gemelle Kessler e Gorni Kramer. Pezzi di storia che raccontano un’Italia in bianco e nero ma piena di colori. Quella dedicata a Mina e Raffaella Carrà è solo una delle 56 puntate dedicate a questa stagione estiva di Techetechetè, che ha debuttato il 29 giugno con la conduzione straordinaria di Topo Gigio.