Techegram, cosa sappiamo del primo social show della Rai

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Biggio

La Rai è sempre più vicina al mondo dei giovanissimi. L’azienda di Viale Mazzini ha infatti annunciato l’arrivo di Techegram, un social show che racconta la storia della Radiotelevisione italiana con la leggerezza tipica del web. Il programma, condotto da Fabrizio Biggio, esordirà dal 31 marzo su RaiPlay, e dall’8 aprile approderà anche su Rai2.

Techegram, cos’è e quando va in onda il nuovo programma della Rai

Un format ironico e pop pensato per diventare virale anche online: queste le premesse di Techegram, il primo “social show” che ricorda la storia della Rai con il linguaggio dei social network. Dal 31 marzo su RaiPlay, ogni martedì con nuovi episodi, e dall’8 aprile alle 8 su Rai 2, a “scrollare” le teche e gli archivi della Rai sarà Fabrizio Biggio, con un prodotto innovativo che unisce i vodcast e i reel.

In ciascuna delle sedici puntate, Biggio accoglierà un ospite famoso che avrà a disposizione un tablet su cui scorrere i reel di “Techegram”: il social sperimentale di Rai Teche, con migliaia di frammenti d’archivio ricchi di curiosità e momenti inediti.

Tra clip vintage, sorprese e risate, si apriranno conversazioni divertenti e a tratti nostalgiche su costume, televisione e società italiana. Un vero e proprio “ponte generazionale” tra la televisione di Raffaella Carrà e Pippo Baudo e quella dei più giovani, un’operazione che sembra proseguire sulla scia dell’operazione Canzonissima.

Techegram, conduttore e ospiti

“Techegram nasce dalla mia passione per la storia della televisione e per la storia della Rai, che alla fine è quella del nostro Paese. Una passione nata ai tempi di Stracult, programma che conducevo con Andrea Delogu e che trattava le Teche della Rai. Insieme a Luca Rea, uno degli autori, abbiamo pensato a un programma che utilizzasse il prezioso archivio che avrei voluto far scoprire, non solo a chi quei tempi li ha vissuti di persona, ma anche ai giovani che quando andavano in onda alcuni programmi non erano ancora nati”, ha raccontato Biggio, che oltre ad essere conduttore è anche ideatore del programma.

Lo showman ha spiegato senza mezzi termini qual è per lui la missione dello show: “Mostrare al pubblico le meraviglie più nascoste e dimenticate delle Teche Rai, spaziando dagli anni 60 agli anni 90, mettendoli sotto forma di reel, tutti da scorrere”.

Intanto, sono stati già annunciati gli ospiti che in ciascuna puntata affiancheranno Biggio nel suo viaggio alla scoperta del passato glorioso della Rai. Tra di loro si segnalano il cantante TonyPitony, la conduttrice Andrea Delogu e il divulgatore Edoardo Prati. Non mancheranno alcuni dei volti più celebri delle fiction Rai, come Giulia Vecchio, Giovanni Scifoni, Riccardo Rossi, Massimiliano Bruno, Ivana Lotito, Michela Andreozzi. E ancora Emanuela Cappello, Pierpaolo Spollon, Roberto Lipari, Francesca Fialdini, Francesco Pannofino, Nino Frassica e Max Mariola, tutti chiamati a “scrollare” i fantastici reel del nutrito archivio Rai.

Techegram, programma original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea e di Rai Teche, direttore Andrea Sassano, è un programma di Luca Rea e Fabrizio Biggio, mentre la regia è affidata a Davide Emmer.