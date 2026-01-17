Tali e quali, le pagelle del 16 gennaio: la tv non è il mestiere di Totti (4), Cristiano Malgioglio quasi perfido (6), Massimo Lopez scatenato (8)

Francesco Totti è il giudice speciale di “Tali e quali”, ma delude le aspettative. La pagelle della puntata del 16 gennaio

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesco Totti

Prosegue l’avventura di Tali e Quali, lo spin-off del popolarissimo Tale e Quale show giunto alla sua quinta edizione. Il format resta invariato: istrionici non famosi si sfidano imitando i propri idoli con maestria e grande impegno. Cambio alla conduzione, con Nicola Savino che raccoglie – in modo egregio – le redini lasciate da Carlo Conti. E se Conti è stato giudice speciale della prima delle 4 puntate previste, il 16 gennaio a fare compagnia ad Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, arriva Francesco Totti. Ecco com’è andata.

Francesco Totti è davvero adatto alla tv? Voto: 4

Da quando Francesco Totti non gioca più, ce lo si trova sempre più spesso in tv. È stato ospite di Ballando con le stelle (dove Milly Carlucci spera ancora di ritrovarlo tra i concorrenti) e protagonista dello show comico Rip – Roast in Peace. Venerdì 16 gennaio, è arrivato giudice speciale della seconda puntata della nuova edizione di Tali e Quali. I format sono tutti diversi, ma l’impressione è sempre la stessa: la televisione non fa per Totti.

Il bomber della Roma, il campione della nazionale, è invecchiato. Non è più quel ragazzino ingenuo e spensierato che si lasciava prendere in giro, trasformandosi con una risata in un personaggio da barzellette. Adesso è permaloso, parecchio. Si indispettisce di fronte a qualsivoglia forma di ironia. Malgioglio lo omaggia con un costume a lui dedicato, ma lui il gioco – per lo meno fuori dal campo – non lo sa reggere. Con tutto il rispetto, Francé, torna in panchina e lascia stare le telecamere. Sfidando le ire di tutti i romanisti del mondo, bisogna bocciarlo.

Cristiano Malgioglio è troppo cattivo. Voto: 6

Ben venga un giudice come Cristiano Malgioglio che, distaccandosi senza remore dal buonismo imperante, dice le cose come stanno. I complimenti solo per chi è bravo davvero, gli altri che imparino ad accettare le meritate critiche. E però, anche Malgioglio a volte esagera. “Questa signora la terrei a digiuno per una settimana, poi prenderei un manico di scopa e la rincorrerei per tutti gli studi della Rai. Avete rovinato due canzoni” commenta dopo l’esibizione di Carmen Di Pietro. È vero, Di Pietro avrà tante doti ma non di certo quelle canore, così, però, è esagerato. Cristiano è perfido, ma ravviva la serata e, nonostante tutto, non lo bocciamo.

Massimo Lopez piacevole new entry. Voto: 8

Massimo Lopez è new entry di Tali e Quali, arrivato al tavolo della giuria per prendere il posto di Giorgio Panariello. E quel posto, il comico è intenzionato a meritarselo. Si impegna parecchio, per tenere alto il ritmo, far ridere il pubblico a casa, coinvolgere i concorrenti, punzecchiare i colleghi. Irrefrenabile, non passa più di due minuti seduto, continuando a muoversi per lo studio come una trottola impazzita. E funziona, decisamente. Un 8 per lui, con vive speranze di un ulteriore miglioramento.

Il problema della pubblicità. Voto: 3

La Rai, così come qualsiasi altra emittente, ha bisogno degli introiti pubblicitari per finanziarsi. Lo sappiamo tutti e nessuno si lamenta di fronte a uno spot… ma quando è troppo è troppo. Già, con Affari Tuoi che per star dietro a La Ruota della Fortuna termina quasi alle 22:00, la prima serata è ormai una seconda, se ci si mettono anche interruzioni continue seguire una trasmissione in prime time diventa impossibile per chiunque non sia nottambulo.

Arrivano troppo presto e troppo ravvicinati gli stacchi pubblicitari di Tali e Quali, e sui social scoppia – comprensibilmente – la polemica. “Già il fatto che la prima serata cominci alle dieci di sera è incommentabile, ma se aggiungi la pubblicità ogni quarto d’ora il programma è inguardabile!” si sfogano su X, e hanno ragione. Non si può eliminare la pubblicità, ma bisognerebbe gestirla meglio. Voto: 3

