A Sognando... Ballando con le Stelle arriva Francesco Totti come super ospite della puntata del 16 maggio e il teatro è in ebollizione

“In teatro c’è una vera ebollizione per l’arrivo di Totti”. Sono queste le parole di Milly Carlucci, che ospita stasera 16 maggio a Sognando… Ballando con le Stelle proprio l’ex Capitano della Roma. Un colpaccio per lei, che si assicura così uno dei grandi protagonisti del calcio (e – inevitabile – del gossip). Ma, oltre a Totti, questa sera è presente un protagonista delle edizioni passate, ovvero Emanuele Filiberto di Savoia. Ma procediamo per punti: ecco le anticipazioni e gli ospiti di Sognando… Ballando del 16 maggio 2025.

Sognando… Ballando con le Stelle, le anticipazioni del 16 maggio: arriva Francesco Totti

Su Rai1, torna in onda Sognando… Ballando con le Stelle, e la seconda puntata si preannuncia ricca di emozioni e avvenimenti. Prima di tutto, Milly Carlucci si è assicurata degli ospiti d’eccezione all’interno del programma. Da tempo si rincorrevano le indiscrezioni in merito alla presenza di Francesco Totti nel dancing show della Carlucci, che festeggia ben 20 anni di onorata messa in onda: è lui il super ospite della puntata di stasera.

“Francesco arriverà sulle note di un valzer We are the champions con un medley che si conclude poi con Grazie Roma“, ha rivelato la Carlucci in anteprima, ma non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli in merito alla possibilità di ballare. “Lo scoprirete in diretta anche se credo che alcune musiche siano per lui irresistibili”. La Carlucci è, come sempre, affiancata da Paolo Belli alla conduzione: questo spin-off è l’occasione giusta per celebrare i 20 anni di Ballando.

Ritroviamo anche la storica giuria, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: l’obiettivo è trovare gli aspiranti nuovi maestri. Quindi, al termine dello show, poi rivedremo i maestri nella squadra di Ballando con le Stelle. In questa puntata si esibiscono:

Chiquito con Anastasia Kuzmina;

Aly-Z con Moreno Porcu;

Yuri con Alessandra Tripoli;

Eleonora con Luca Favilla;

Vanessa con Carlo Aloia;

Mario con Veera Kinnunen;

Hugo con Giada Lini;

Janiya con Pasquale La Rocca;

Valentina con Nikita Perotti.

Gli altri ospiti

Oltre a Francesco Totti, sono attesi altri graditi ritorni nella seconda puntata di Sognando… Ballando, come Emanuele Filiberto di Savoia, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, che provengono dalle edizioni precedenti dello show condotto dalla Carlucci. Si preannuncia una puntata scoppiettante, e in studio sono presenti Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, Matteo Addino e, come sempre, Alberto Matano.

Dove vedere Sognando… Ballando con le Stelle e a che ora inizia

La seconda puntata di Sognando… Ballando con le Stelle va in onda su Rai1 a partire dalle ore 21,35 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma: la puntata è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in streaming e on demand, quindi è possibile recuperarla il giorno dopo. La presenza di Totti nel programma è stata una vera e propria sorpresa, ma c’è anche un motivo per cui prenderà parte allo show: “Gli prepareremo una coreografia e gli chiederemo un messaggio beneaugurante dedicato agli aspiranti maestri in gara, lui che è stato un ‘enfante prodige’ del calcio e ha avuto tanta fortuna”.