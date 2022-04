Serale di Amici, anticipazioni della sesta puntata: i ragazzi a rischio

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

Il weekend ad attenderci c’è il serale di Amici, appuntamento irrinunciabile per tutti i fan del talent show condotto da Maria De Filippi. La sesta puntata, che andrà in onda sabato 23 aprile in prima serata su Canale 5, vedrà uscire uno degli allievi della scuola, riducendo ancora di più il gruppo di ragazzi.

La puntata, come di consueto, è già stata registrata e sul web sono già state diffuse le prime anticipazioni, dall’eliminato agli ospiti che animeranno la serata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Amici, sesta puntata del serale: chi è stato eliminato

Appuntamento sabato 23 aprile a partire dalle 21.15, su Canale 5, con la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, registrata mercoledì 20 aprile. Ancora una volta, a diffondere tutti i dettagli dell’appuntamento ci hanno pensato il profilo Twitter di Amici News e il sito Il Vicolo delle News.

Mancano ormai pochissime puntate alla finale, e a dimostrarlo è il numero sempre più esiguo di ragazzi all’interno della scuola. Ormai del resto non basta più essere bravi cantanti e ballerini, bisogna essere i migliori per arrivare all’ultima puntata.

Stando alle anticipazioni trapelate dalla registrazione del sesto appuntamento del talent show, anche questa volta a lasciare il programma sarà un solo allievo. I ragazzi a rischio, fino all’ultimo momento, sono stati il cantante LDA e il ballerino Nunzio, il primo nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e il secondo della scuderia di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I giudici infatti hanno preferito prima salvare Luigi e Michele, lasciando andare il figlio di Gigi D’Alessio al ballottaggio finale; poi alla fine della puntata hanno voluto dare un’altra possibilità al ballerino Dario, l’allievo pupillo di Veronica Peparini.

Così al ballottaggio finale sono arrivati LDA e Nunzio: i due ragazzi si sono esibiti rispettivamente con una versione del brano Il cielo è sempre più blu e con una coreografia sulle note di Bella Ciao. Entrambi gli allievi, insieme agli altri, sono rientrati in casetta al termine della registrazione, dove hanno scoperto il nome dell’eliminato: a dover abbandonare definitivamente la scuola è stato Nunzio, che da quando ha messo piede nella scuola ha divertito il pubblico con i suoi “tutorial” di danza latinoamericana per la maestra Alessandra Celentano.

Amici, gli ospiti della sesta puntata

Ad animare la sesta puntata del serale di Amici sono arrivati degli ospiti amatissimi. Anche questa volta Maria De Filippi ha scelto un gruppo, i The Kolors, portato al successo proprio dal suo talent show. Stash lascerà per un momento il suo ruolo di giudice e conquisterà il centro del palco per esibirsi insieme alla sua band. In compagnia degli altri membri del gruppo regalerà un momento musicale al pubblico, al di fuori delle sfide tra le squadre e i ragazzi rimasti in gara.

Il secondo ospite della serata è un ormai fedelissimo amico di Maria De Filippi: stiamo parlando ovviamente di Nino Frassica. Con la sua incredibile ironia, anche questa volta intratterrà gli spettatori con il siparietto di Amici Senior, una parentesi ormai irrinunciabile per lo show.