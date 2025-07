Sfide tra figli d'arte in questa puntata di Sarabanda Celebrity, che chiude in bellezza con grandi sorrisi e tanta complicità

Nuovo appuntamento con Sarabanda Celebrity, in onda domenica 20 luglio. Un ritorno in grande stile per Enrico Papi e il suo format più famoso. Una rivisitazione non del tutto inedita ma che trova stavolta il giusto equilibrio. Analizzando la puntata nello specifico, spazio a due squadre di personaggi dello spettacolo, pronte a darsi battaglia all’ultima nota.

Un totale di otto Vip, suddivisi equamente in team femminile e maschile. Al primo appartengono Aurora Ramazzotti, Sabrina Salerno, Lodovica Comello e Nina Zilli. Al secondo, invece, Filippo Bisciglia, LDA, Sergio Friscia e Daniele Battaglia.

La giusta alchimia nelle squadre. Voto: 8

Ancora una volta Sarabanda Celebrity riesce a mettere insieme due team molto variegati ma, al tempo stesso, ben amalgamati. Si percepisce da parte di tutti gli 8 Vip una chiara voglia di partecipare e mettersi in gioco.

In studio c’è divertimento e nessuno si tira indietro. Se poi alla sfida generale se ne aggiunge anche una interna, incentrata su due figli d’arte, il gioco è fatto. Fin da subito, infatti, assistiamo allo scontro a distanza tra Aurora Ramazzotti e Daniele Battaglia, rispettivamente figli di Eros Ramazzotti e Dodi Battaglia (in puntata spazio anche al figlio di Gigi D’Alessio, LDA, che però si è tenuto un po’ fuori dello scontro).

Tra stecche e risate. Voto:8

La prova “In & Out” è tutt’altro che semplice e richiede soprattutto una bella dose di autoironia. Non è facile passare dalla base al canto a cappella d’improvviso. Ecco dunque una “strage musicale”, che ha visto immuni soltanto Daniele Battaglia e Nina Zilli.

Altri due cantanti sono parte dei due team, Sabrina Salerno e LDA, ma nulla da fare. Svariati i momenti divertenti, con la Salerno che ha deciso di cantare Non sono una signora con tutto il trasporto del caso. Occhi chiusi, e qualche stecca dovuta alla tonalità iniziale, ma soprattutto prova finita in anticipo e clamoroso Out.

Dall’altra parte ci ha pensato Friscia a far peggio, perdendo completamente il filo con Dieci ragazze. Alla fine, tornando alla sfida nella sfida, rivincita personale per Daniele Battaglia, riuscito nella prova laddove Aurora Ramazzotti ha fallito, anche se per poco.

La grinta delle donne. Voto: 7

È stata un po’ una costante di questa edizione di Sarabanda Celebrity: le donne hanno una marcia in più. A prescindere dal successo finale, il team femminile ha generalmente dimostrato una maggior preparazione. Sul fronte maschile, invece, tante risate e un bel po’ di improvvisazione.

Non è un caso che tutta la prima parte sia stata di stampo femminile, con tutte le quattro concorrenti pronte a dare una mano. Un gran percorso, nel quale c’è da perdonare una dimenticanza che avrà fatto gridare allo scandalo da casa: il nome era Max Gazzé, definito “coso” da Aurora Ramazzotti, pronta poi a chiedere scusa. Dall’altra parte, però, grandi sorrisi e molta complicità con Enrico Papi, che si è confermato in gran forma alla guida del suo format. Gioca in pratica in casa e si vede.

La forza della radio. Voto: 8

In un gioco del genere ci si aspetterebbe un vantaggio naturale da parte dei cantanti. La cultura musicale è parte del mestiere, del resto. Riuscire però a indovinare un brano o l’artista che l’interpreta grazie a poche note, è la normalità per chi vanta anni d’esperienza in radio.

Ecco che Daniele Battaglia e Sergio Friscia sono diventati i paladini del team maschile. Prova compilation da sogno, laddove Bisciglia e LDA si sono fatti sfuggire nomi come Ornella Vanoni, Antonello Venditti, U2, Robbie William e Michael Jackson.

Sette per trenta, che “battaglia”. Voto: 10

Il momento conclusivo di Sarabanda Celebrity è sempre divertente ed emozionante. Lodovica Comello e Daniele Battaglia partono molto bene ma poi lui prende un lieve vantaggio, che illude il team maschile.

Il sorpasso dura poco e l’avversaria, sfruttando bene i jolly, accumula un bottino non più recuperabile. Il punto di non ritorno è il primo rosso per gli uomini, con Calma, che il solo Bisciglia aveva indovinato ma al quale nessuno ha dato retta. Ad ogni modo, una vera sfida fino all’ultima nota.