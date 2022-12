È una “Dancing Queen”: a 69 anni ha illuminato la pista di “Ballando con le stelle”

Fonte: IPA Sara Simeoni, la Dancing Queen di Ballando con le Stelle

Nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2022, andata eccezionalmente in onda venerdì 2 dicembre, Sara Simeoni, oro olimpico nel salto in lungo del 1980, è stata la ballerina per una notte d’eccellenza della puntata.

La super sportiva, che oggi ha 69 anni, si è lasciata andare in una danza sulle note di Dancing Queen degli ABBA accompagnata dal bravissimo Luca Favilla che, prima di approdare sulla pista dello show del sabato sera di Milly Carlucci come professionista, ha partecipato al talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Sara Simeoni, l’oro Olimpico approda Ballando con le Stelle

Sara Simeoni ha una collezione invidiabile di medaglie. La straordinaria atleta, specializzata nel salto in alto, è stata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e tra gli altri riconoscimenti ha anche due medaglie d’argento ai Giochi Olimpici nel 1976 e nel 1984, due medaglie d’oro alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli di campionessa europea indoor. Inoltre, la Simeoni è stata quattordici volte campionessa italiana.

Nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle la Simeoni, che ha sempre amato la danza da spettatrice tanto da sognare da tempo – come lei stessa ha ammesso prima della sua performance davanti a Milly Carlucci – di sapere cosa si provasse “dall’altra parte”, si è cimentata in un elegante lento sulle note della canzone degli ABBA Dancing Queen e ha dimostrato di essere davvero una regina della danza.

Ad accompagnarla in questa esperienza sulla pista del programma del sabato sera di Rai 1 è stato il ballerino professionista Luca Favilla, ex talento della scuola di Amici.

La Simeoni ha ottenuto il massimo dei voti da ogni membro della giuria di Ballando con le Stelle 2022 che, forse per la prima volta in questa edizione ricca di tensioni, si è ritrovata d’accordo a premiare la bravura e la grandezza di una donna che ha fatto la storia dello sport in Italia e nel mondo.

Fonte: IPA

Sara Simeoni tra sport e tv

In questa seconda semifinale di Ballando con le Stelle ad alto tasso di emotività – i concorrenti, infatti, sono stati chiamati a preparare performance che raccontassero i momenti più delicati della propria vita – Sara Simeoni ha racimolato per Alberto Matano un gran tesoretto, complice la classe che ha dimostrato fin dal suo ingresso nella pista, oltre che nella sua performance da ballerina.

La Simeoni, d’altronde, non è nuova ad essere protagonista in tv dove è spesso ospite, in quanto sportiva, di trasmissioni che chiedono la sua presenza e competenza per commenti tecnici.

Sara, ad esempio, nel 2021 è stata nel cast de Il Circolo degli Anelli per commentare, su Rai2, i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, insieme ad Alessandra De Stefano e Jury Chechi.

In questi giorni invece la Simeoni è su Rai 1 come commentatrice de Il Circolo dei Mondiali, dedicato alla Coppa del Mondo di Calcio che si sta svolgendo in Qatar che ha cambiato leggermente molte programmazioni del palinsesto della tv nazionale, tra cui proprio quella di Ballando con le Stelle la cui finale non si terrà la settimana prossima ma sabato 17 dicembre.