Sanremo, la Cuccarini cade sul palco durante le prove. Colpa dei tacchi

Fonte: IPA Lorella Cuccarini cade a Sanremo

Incidente sui tacchi per Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston. La maestra di Amici di Maria De Filippi, è ospite nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, per il duetto con Olly sulle note della sua hit La notte vola. Ma, secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbe caduta durante le prove di questo pomeriggio. Al momento Lorella non ha scritto nulla sui social, e non è in dubbio la sua presenza al fianco del rapper.

Lorella Cuccarini, paura sul palco di Sanremo 2023

Un grande ritorno quello di Lorella Cuccarini sul palco del Festival di Sanremo 2023, dopo la conduzione, al fianco di Pippo Baudo, nel 1993. Questa volta, però, la showgirl è ospite nella serata delle cover, al fianco del rapper Olly, una promessa della musica che, dopo aver conquistato il web e TikTok, è approdato a Sanremo Giovani e poi sul palco con i big.

Ma qualcosa è andato storto, almeno nelle prove. Infatti, secondo quanto riportato prima da Adnkronos, e poi da varie altre fonti autorevoli, Lorella sarebbe caduta per colpa dei tacchi. Attimi di paura a Sanremo, data l’importante esibizione di questa sera.

Infatti, Olly l’ha scelta per cantare (e ballare!) sulle note di una nuova versione della hit La notte vola, il tormentone per eccellenza della Cuccarini. Ma, proprio mentre provava la coreografia con gli altri ballerini, c’è stato questo spiacevole incidente. Al momento, la diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto, ma pare che si sia subito rialzata e, dopo i dovuti controlli, è tornata in sala prove.

E la dimostrazione è l’energica esibizione di questa sera dove, con un mini dress nero da diva, Lorella Cuccarini ha sceso le scale del teatro Ariston, per esibirsi con il giovane artista che l’ha voluta fortemente con lui. Una performance esplosiva, tra le più energiche della quarta puntata del Festival della Canzone Italiana, che vedrà tanti grandi ospiti, come Eros Ramazzotti, Le Vibrazioni, Alex Britti, Biagio Antonacci e Emma Marrone.

Paura superata, e anche la prova: Lorella promossa a pieni voti.

Perché Olly ha scelto Lorella Cuccarini

Una scelta insolita e pop per Olly che, per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, ha optato per La notte vola al fianco di Lorella Cuccarini in persona.

“Sono andato in studio e il mio produttore mi ha fatto sentire il ritornello di questo brano iconico e ho pensato di rifarlo” ha spiegato il rapper parlando dell’inaspettata cover da lui selezionata per la sua prima partecipazione alla kermesse canora. Il brano, in parte è stato riscritto da lui, nella musica e nel testo.

Così, poi, è arrivata la partecipazione della Cuccarini, che ha subito accettato: “Lorella è stata super disponibile, ha capito tante cose di me“.

Chi è nato negli anni ’80 o ’90 conosce molto bene il brano e la sua coreografia; scritta da Silvio Testi, con musica di Marco Salvati e del mitico Beppe Vessicchio, La notte vola era sigla d’apertura del varietà di Canale 5 Odiens del 1988, diventando poi uno dei tormentoni d’eccellenza della musica disco-pop italiana, raggiungendo il disco d’oro nel 2021 grazie allo streaming.