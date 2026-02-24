Sanremo 2026, prima serata: chi si piazza nei primi 5 posti della classifica (secondo noi)

Ditonellapiaga, Fedez-Masini, Ermal Metal e...: le previsioni sulla prima top five del Festival di Sanremo 2026. Sei d'accordo? Vota il nostro sondaggio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ditonellapiaga, Masini e Fedez a Sanremo 2026

Si è alzato il sipario su Sanremo 2026. Martedì 24 febbraio, nella prima serata, si esibiscono tutti i Big in gara. Al termine delle esibizioni abbiamo una classifica dove a contare per la votazione finale di sabato 28 febbraio sono i primi cinque posti. Anche se non abbiamo ancora ascoltato le canzoni che competono nella 76esima edizioni del Festival, ci sono già diversi pronostici su quali brani formeranno la cinquina vincente. Ecco le nostre previsioni, vota il sondaggio sotto e dai la tua preferenza.

Sanremo 2026, prima serata: i 30 brani in gara

Carlo Conti conduce stasera, 24 febbraio, la prima serata di Sanremo 2026. Ad aiutarlo c’è Laura Pausini, che oltre a deliziarci con la sua bravura, ci lascia senza fiato con i suoi look da sera.

Nella prima serata del Festival si esibiscono tutti i big in gara. Ditonellapiaga con Che fastidio! è la prima a salire sul palco dell’Ariston, mentre chiudono LDA e AKA7even con Poesie clandestine (ecco la scaletta della prima serata). A fine serata 5 cantanti in gara coi loro brani vanno a comporre la top five della prima serata. Un posizione importante da conquistare, per poter avere delle buone probabilità di vittoria, o per lo meno di salire sul podio, di questa edizione del Festival.

Sanremo 2026, chi vince la serata: le previsioni

Prima ancora che una nota sia stata suonata in diretta tv su Rai 1, già si possono fare delle previsioni su chi ha buone chance di piazzarsi nei primi cinque posti della classifica della prima serata. Tra i primi sentori, i bookmaker professionisti, i più cercati su Google e i più chiacchierati del momento, queste sono le nostre previsioni.

Nella top 5 della prima serata di Sanremo 2026 ci vediamo: Ditonellapiaga, Fedez-Masini, Malika Ayane, Tommaso Paradiso ed Ermal Meta. Non necessariamente in questo ordine, anche perché non viene annunciato.

Sanremo 2026, come si vota nella prima serata

Nella prima serata i brani in gara a Sanremo 2026 vengono votati dalla giuria della sala stampa, tv e web. Tramite la votazione viene stilata una classifica. I primi 5 brani vengono comunicati da Carlo Conti senza un ordine di piazzamento.

Martedì 24 febbraio, oltre alle 30 esibizioni, sono all’Ariston super ospiti come Can Yaman che si è presentato in conferenza stampa mostrando i pettorali dato che sotto la giacca la camicia era strategicamente slacciata sul petto.

L’accoglienza in sala non è stata delle più calorose per l’attore turco che ha commentato: “È un pubblico molto serio”. Ma poi l’atmosfera si è sciolta e lui ha raccontato di avere paura dell’Ariston ma semplicemente non ci pensa. Al Festival per lui c’è una grande sorpresa. Infatti con lui sul palco c’è Kabir Bedi: i due Sandokan a confronto dal vivo per la prima volta.