Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci: a chi sarà assegnato

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, e continuano a prendere forma i dettagli della kermesse. Dopo aver scoperto gli artisti in gara e i titoli dei brani presentati, agli spettatori è stato rivelato il ritorno di un importante riconoscimento assegnato sul palco dell’Ariston: il Premio Enzo Jannacci.

Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci

Come consuetudine, anche nel corso del 76esimo Festival di Sanremo (dal 24 al 28 febbraio 2026), sarà assegnato il Premio Enzo Jannacci, riconoscimento istituito nel 2017 dal Nuovo Imaie insieme alla famiglia del grande cantautore milanese Enzo Jannacci.

Il Premio è consegnato ogni anno a una delle Nuove Proposte in gara sul palco dell’Ariston, selezionata tra i cantanti vincitori di Sanremo Giovani e gli artisti scelti da Area Sanremo. Tra i parametri di valutazione, ci sono la sensibilità musicale e la capacità interpretativa, da sempre marchi di fabbrica del cantautore milanese scomparso nel 2013.

Al vincitore, oltre al Premio, va anche una somma in denaro per approfondire la propria formazione artistica e professionale.

A chi sarà assegnato il Premio Jannacci 2026

I candidati al Premio Jannacci 2026 sono Angelica Bove, Blind, El Ma e Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci, ovvero i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria nella categoria “Nuove Proposte” della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Il trionfatore di quest’anno si andrà ad aggiungere alla lista dei vincitori passati, che include numerosi giovani talenti della scena musicale italiana. Tra i premiati figurano Maldestro (2017), Mirkoeilcane (2018), Davide Shorty (2021), Yuman (2022), Colla Zio (2023) e Settembre (2025).

Il Premio Enzo Jannacci ha inoltre portato fortuna ad alcuni tra i più famosi artisti del panorama nazionale: nel 2019 fu infatti assegnato ad un giovanissimo Mahmood, in gara con il brano Soldi. Nel 2020, invece, toccò a Tecla, oggi apprezzata attrice: la sua interpretazione nella serie L’arte della gioia le è infatti valsa un David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista e Miglior Rivelazione.

Nel 2024, infine, a stringere l’ambito riconoscimento tra le mani è stata Clara, ex protagonista della serie Mare Fuori ed oggi regina delle hit parade.

Chi assegna il Premio Enzo Jannacci

Ad assegnare il premio Jannacci, sarà il nuovo Imaie – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori. Si tratta di una collecting nata nel 2010, fondata e gestita da Artisti, che si occupa della tutela dei diritti connessi derivanti dallo sfruttamento di opere audiovisive e musicali trasmesse via radio, televisione, web ed esercizi pubblici.

L’Istituto incassa e ripartisce i diritti spettanti agli Artisti Interpreti Esecutori, tra cui attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d’orchestra e di coro; “rappresenta in Italia e nel mondo – si spiega in una nota – oltre un milione e duecentomila artisti, di cui più di 835.000 nel settore Musica e oltre 470.000 nel settore Audiovisivo”.

L’Istituto è inoltre tra le prime società di collecting al mondo ad aver concluso accordi con i principali player dello streaming internazionale, tra cui Netflix, Amazon, Apple, TIM Vision, Rakuten e Paramount+, ed è attualmente in negoziazione l’accordo con Google.

Il Nuovo Imaie è stato anche in prima linea nella battaglia per l’approvazione e il recepimento della Direttiva Copyright, a favore della riduzione del divario tra gli incassi delle grandi piattaforme web e quelli degli artisti.