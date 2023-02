Sanremo 2023, che fine ha fatto Ariana Grande? Amadeus: “L’ospite è Ornella Vanoni”

Fonte: Getty Images Sanremo, le stelle dell’Ariston: le cinque che ci faranno sognare sul palco

Sanremo 2023 si prospetta come una vera parata di stelle, nostrane e non. Oltre ai big in gara, che, come sempre spaziano tra giovanissime promesse e leggende della musica italiana, saranno numerosi gli ospiti a susseguirsi sul palco dell’Ariston. Da Al Bano, Massimo Ranieri e Gino Paoli, sino ai Black Eyed Peas e Depeche Mode. Ma chi sarà il super ospite femminile della finale? Niente Ariana Grande come tutti ipotizzavamo, bensì Ornella Vanoni, parola di Amadeus che, in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, mette a tacere ogni indiscrezione. Eppure, gli indizi disseminati in queste settimane, fanno pensare a ben altri nomi.

Amadeus, la verità (forse) sul super ospite femminile

Martedì avrà inizio il 73° Festival della Canzone Italiana, e un dubbio ancora non è stato dissipato: chi sarà il super ospite femminile della finalissima di sabato 11 febbraio? L’intento di Fabio Fazio questa sera, all’interno del suo talk Che Tempo Che Fa, era quello di mettere sotto pressione Amadeus e Gianni Morandi, per scoprire chi è l’ospite tanto atteso e tanto chiacchierato.

“Ci sarà Ariana Grande, visto che hai parlato di una ‘grande’ cantante italo americana?“. Fazio ha espresso il pensiero che ormai, da giorni, impazza nel web, e la risposta di Amadeus è stata completamente opposta.

“L’ospite femminile è Ornella Vanoni, come già annunciato, è lei la grande cantante. E io non ho mai detto italo americana, lo ha detto Fiorello” ha concluso il conduttore di Sanremo 2023, tra lo stupore di Fazio e del pubblico, e con un sorriso che, a detta di molti, tradisce una bugia.

Se tutti da settimane parlano di un’ospite femminile straniero di origini italiane è davvero solo colpa di Fiorello? Cosa c’è di vero? Per ora non ci resta che attendere, sembra che il direttore artistico e conduttore della kermesse canora stia celando ancora qualche carta, a poche ore dall’inizio della manifestazione.

Il toto Ariana Grande era stato rilanciato da diverse testate dopo che, Amadeus stesso, aveva smentito la presenza di Lady Gaga e Alicia Keys (sua madre è di origini siciliane). Eppure, nonostante le parole di questa sera, il gossip non si è dissipato.

Niente Ariana Grande a Sanremo 2023: vedremo davvero Madonna?

Inutile negarlo, prima di tutte le altre avevamo pensato a lei, accantonandola perché ci sembrava un nome davvero troppo grande: Madonna. La popstar per eccellenza di origini italiane, manca dal Festival di Sanremo dal 1998, quando incantò la platea sulle note di Frozen.

E dunque, perché Amadeus non l’annuncia ancora? La notizia ufficiale potrebbe arrivare domani, stesso giorno in cui, come ha accennato a Fazio, si avrà la risposta definitiva sul videomessaggio di Zelensky. Un’attesa ufficialmente per motivi diplomatici ma, durante la chiacchierata di questa sera, era palese che Ama nazionale stesse tenendo per domani le cartucce più grandi.

Madonna quest’anno festeggia i quarant’anni di carriera, e sta per partire per un tour mondiale, che vede una tappa anche in Italia; dunque, è in piena promozione e potrebbe essere l’ospite perfetto per questo Festival dalla massiccia presenza femminile.

Non solo, secondo fonti indiscrete, riportate anche da Roberto Alessi, Maison Valentino sarebbe al lavoro da giorni per gli abiti del grande ospite internazionale, appunto Madonna. Sarà vero? La febbre di Sanremo 2023 è iniziata, non ci resta che attendere.