Ariana Grande cambia look e torna alle origini: l’outfit in pelle total black

L’ex star di "Victorious" si trasforma in Catwoman nel videoclip di “The Boy Is Mine”: tutti i dettagli dell’inatteso look

Fonte: IPA Ariana Grande in versione "Catwoman" per il videoclip di "The Boy Is Mine"

Che Catwoman stesse tornando di moda lo avevamo predetto, data la quantità di tutine seconda pelle che avevano preso a costellare lo showbiz. Quello che non ci aspettavamo, però, è come Ariana Grande avrebbe tratto ispirazione proprio dalla gattina più letale di tutti i tempi per realizzare il videoclip del suo ultimo singolo. The Boy Is Mine è l’eloquente titolo di quella che si prospetta essere una delle hit più ascoltate dell’estate 2024, e nel video che ce lo introduce vediamo la cantante prendersi con le unghie (soprattutto) e con i denti l’uomo dei suoi sogni.

Ariana Grande: “The Boy Is Mine”, i dettagli del look e chi è l’uomo misterioso

Tra le impreviste guest star presenti nel video musicale ne spiccherebbe una in particolare. Chi è costui? Egli sarebbe nientepopodimeno che Pen Badgley, alias Dan Humphrey in Gossip Girl, alias Joe Goldberg, l’apparentemente innocuo libraio-stalker protagonista della seguitissima serie tv thriller You distribuita su Netflix. I riferimenti alla iconica giustiziera con le orecchie della DC sono infiniti: dalla trasgressiva e seducente mise contrassegnata da strati di vinile nero lucidissimo alla catwalk – in ogni senso possibilmente immaginabile – sui grattacieli non manca davvero una virgola. Presenti anche, ovviamente, le immancabili orecchie, la frusta e gli artigli acuminati.

In quanto alla capigliatura trattasi di un autentico ritorno alle origini per l’ex volto di Victorious: dopo la svolta bionda degli ultimi anni la giovane artista torna mora per l’occasione sfoggiando un delizioso caschetto retrò dalle estremità all’insù, quello noto a noi come flippy bob. Ennesima scelta azzeccata, se si pensa al carré come una delle tendenze capelli attualmente più amate.

Fonte: IPA

Il beauty look di “The Boy Is Mine“: il make-up tutorial by Ariana Grande

Per il capitolo make-up, poi, c’è tutto un discorso a parte: non è un segreto come R.E.M Beauty abbia riscosso negli anni un grande successo, portando a galla la grande passione di Ariana Grande per il mondo della bellezza.

Sono proprio i cosmetici del brand da lei ideato e curato a costituire l’occorrente necessario a ricreare il look adottato per The Boy Is Mine. Il tutorial? Eccocelo servito direttamente da lei, in un pratico video postato sui suoi canali social. Nel breve filmato a documentare la curiosa trasformazione vediamo la stessa cantante alle prese con il proprio make-up, mentre le hair stylist sono intente nel preparare la sua chioma alla parrucca. Nessun cambio look radicale, quindi: pare si tratti di una semplice parrucca castana e, dunque, appositamente adottata per mettere in scena la nuova musica.

Per coerenza al personaggio l’eyeliner è chiaramente felino, le ciglia lunghissime e le labbra – le sole davvero visibili nella versione di Ariana Grande mascherata – strategicamente messe in risalto da un velo di gloss extra lucido. Le gote, invece, rosate al punto giusto per non oscurare del tutto il mood da bambolina abbracciato negli ultimi tempi. Sì, perché se prima trovavamo in Ariana Grande la nostra figura di riferimento quando si pensava all’estetica coquette e balletcore ora tutto questo non può che sorprendere.

L’outfit total black di Ariana Grande

Quel che più di tutto salta all’occhio, in questo senso, è l’outfit total black della cantante: a fornirci un nuovo prototipo chic di Catwoman è il sensualissimo mini abito nero con corsetto rigido, dove le porzioni in lucidissimo latex creano un interessante contrasto con il tessuto patchwork. Le cuciture sono a vista, e le texture a comporlo si alternano tra pelle nera e trasparenze di varia entità. Trasparenti sono anche le collant nere velate, come neri sono i tacchi stiletto e l’insolito copricapo in pizzo.

Che sia una scelta momentanea oppure definitiva, quella di fare inversione verso uno stile più accattivante e sfrontato? Non ci resta che attendere, mentre godiamo della sua angelica voce.