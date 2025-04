Ryan Gosling sarà protagonista del nuovo film di Star Wars: quando esce

Fonte: IPA Ryan Gosling

Il ritorno dopo anni di Star Wars al cinema ha un volto nuovo e inaspettato: Ryan Gosling. L’attore canadese, che ha saputo attirare l’affetto del suo pubblico grazie a grandi interpretazioni e ora reduce dal successo di Barbie, è stato annunciato ufficialmente come protagonista di Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga galattica più amata di sempre.

Ryan Gosling protagonista di “Star Wars: Starfighter”

Ryan Gosling è pronto a entrare in una galassia lontana lontana. L’attore sarà infatti il protagonista di Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga annunciato ufficialmente durante la Star Wars Celebration 2025 tenutasi a Tokyo.

Una grande notizia per i fan, che da tempo erano stati bombardati dai rumors rispetto a una possibile partecipazione nel film del volto di La La Land e che ora hanno finalmente trovato conferma. Proprio durante l’evento di Tokyo, Ryan si è presentato smagliante, raccontando di essere davvero molto contento di questa nuova opportunità e di fare parte di una saga storica che lo affascina fin da bambino.

“Essere qui e vedere tutti voi rende ancora più stimolante il lavoro. C’è così tanta creatività e immaginazione in questa stanza e c’è così tanto amore. È un ottimo promemoria di quanto i film possano significare per noi, in particolare di quanto queste pellicole significhino per noi“, ha detto Gosling ai fan entusiasti, per poi aggiungere: “La forza è una cosa misteriosa, ma, visto che sono qui, la forza sono i fan. Tutto ciò che possiamo sperare è che i fan siano con noi“.

“Star Wars: Starfighter”, data di uscita e come sarà il nuovo film

A firmare la regia di Starfighter sarà invece Shawn Levy, regista già dietro a progetti come Stranger Things e Deadpool & Wolverine. Sempre durante la Star Wars Celebration, Levy ci ha tenuto a precisare che questo nuovo film sarà qualcosa di diverso rispetto agli altri progetti della saga: “Non è un prequel, non è un sequel. È una storia originale, che vive nel mondo di Star Wars ma con personaggi e temi completamente nuovi”.

Il nuovo lungometraggio sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, film del 2019 che, di fatto, ha rappresentato l’ultimo capitolo della saga. Questa volta, però, verranno esplorati nuovi angoli della galassia. Con la sceneggiatura affidata a Jonathan Tropper, le riprese inizieranno nell’autunno del 2025, ma ci sono ancora moltissimi punti da scoprire in ambito di cast e filoni narrativi che, forse, gli addetti ai lavori decideranno di svelare nei prossimi mesi.

Tra tanti dettagli ancora in definizione, la cosa certa è che il nuovo film uscirà nelle sale il 28 maggio 2027: un momento importante, ma anche un grosso banco di prova per le persone coinvolte, perché rappresenta ritorno al cinema di un colosso della filmografia che i fan considerano da sempre intoccabile. Riuscirà Star Wars: Starfighter a conquistare sia chi è cresciuto con la trilogia originale sia chi si è avvicinato alla saga solo di recente? Le aspettative sono alte, ma la Forza, e Ryan Gosling, sembrano essere dalla parte giusta.