Ritornano (finalmente) i Telegatti dopo 14 anni: l’indizio su Instagram

I Telegatti stanno per tornare, dopo ben 14 anni? Così sembrerebbe: se così fosse, questa notizia ci renderebbe enormemente felici. Di tempo ne è passato dall’ultima volta a cui abbiamo assistito alla cerimonia della televisione per eccellenza. Uno show che ha visto tra le sue conduttrici alcuni dei nomi più amati del mondo dello spettacolo italiano: Mara Venier, per dirne uno, la signora della domenica. L’ultima edizione, invece, ha visto sul palco Michelle Hunziker insieme a Pippo Baudo.

Il ritorno dei Telegatti, l’indizio social che fa ben sperare

A supportare la tesi del ritorno dei Telegatti è stato un indizio sulla pagina Instagram di TV Sorrisi e Canzoni. Un post, una sagoma: il Telegatto stesso, e un messaggio inequivocabile. “No, non stavo scherzando“. In pochi minuti, la notizia si è diffusa un po’ ovunque, tra felicità e curiosità. Perché, sì, dopo ben quattordici anni, rivedere il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo è un’occasione imperdibile.

La sospensione della cerimonia si è verificata dopo l’edizione del 2008: era stata ideata nel 1971. La statuetta del Telegatto ha probabilmente accompagnato l’infanzia e la giovinezza di molti di noi. La serata di gala è stata condotta dai nomi più importanti della TV: Alba Parietti, Maria De Filippi, Raffaella Carrà stessa.

Il primo annuncio nel 2018

Il possibile ritorno dei Telegatti non ci risulta totalmente nuovo. Se torniamo indietro nel tempo, scopriamo che già nel 2018 si mormorava di riprendere la cerimonia, in una veste nuova, più moderna, per risultare affascinante agli occhi di un pubblico sempre più esigente.

“Vogliamo tornare molto presto con una nuova versione degna della tradizione altissima dei Telegatti, ma che allo stesso tempo dia quell’elemento di novità e contemporaneità”. Le parole di Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, avevano entusiasmato enormemente: “Devono tornare in una versione che sia attuale con i tempi”. Che abbia finalmente trovato l’idea giusta?

La Cerimonia di Premiazione di grandi e indimenticabili momenti ne ha vissuti un bel po’. Perché su quel palco non sono salite solo star nostrane, ma anche internazionali: Michael Jackson, Sean Penn, George Clooney. Un vero e proprio show, che era atteso ogni anno, e che ha visto anche le sue polemiche e proteste, come quella intentata da Alessandro Cecchi Paone dopo il Telegatto consegnato al Grande Fratello per Miglior Trasmissione di Cultura e Costume.

Telegatti, l’ultima edizione del 2008: Michelle Hunziker, Pippo Baudo e Gerry Scotti

Chi vorremmo vedere come conduttrice

Dal momento in cui l’ultima conduttrice è stata Michelle Hunziker nell’edizione del 2008, con Pippo Baudo, è stato subito fatto il suo nome sui social: tuttavia, in molti al suo fianco vorrebbero vedere Gerry Scotti, con cui ha mostrato più di una volta di avere un grande affiatamento televisivo grazie al TG satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

In qualche modo, sarebbe bello ritrovare proprio Michelle su quel palco, ma, chissà, potrebbe anche condurlo Drusilla Foer, a cui di recente è stata assegnata la co-conduzione dei David di Donatello 2022. Che dire, poi, di uno tra i nomi tra Maria De Filippi, Milly Carlucci e Mara Venier? Il successo sarebbe assicurato.